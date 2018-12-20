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Липчане поделились своим новогодним настроением

2 551
#опрос #новый год
Липчане поделились своим новогодним настроением

Некоторые радуются, некоторые - так

Появилось ли у жителей Липецка новогоднее настроение? Кто-то ощущает предновогоднюю суету, а кто-то - уже сам в ней участвует: наряжает елку, выбирает подарки. Есть и такие, кто отмечает - настроения нет, год был неудачный, в праздники придётся работать. Старшее поколение относится к Новому году философски, а молодёжь с нетерпением готовится, продумывает меню и собирает друзей.
2 551
#опрос #новый год

Комментарии (2)

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Еллчка мне нравится млять, елочка...

7 минут назад
Настроение не в пи..ду, потому что и так уже жопа полная, налоги, цены, а после ноаого года, ждите еще повышения цен... все только растет и увеличивается, все, но только не зарплаты * народа! Царь решил устроить геноцид нации?
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мужик ей нужен

16 минут назад
зарплата . позволяет только выживать ни отложить ни купить в кредит загоняют . хе р вам ... вы просто не можете заработать -урод . вы контролируйте как платят- заработать я могу .
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