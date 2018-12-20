Липчане поделились своим новогодним настроением

Некоторые радуются, некоторые - так

Появилось ли у жителей Липецка новогоднее настроение? Кто-то ощущает предновогоднюю суету, а кто-то - уже сам в ней участвует: наряжает елку, выбирает подарки. Есть и такие, кто отмечает - настроения нет, год был неудачный, в праздники придётся работать. Старшее поколение относится к Новому году философски, а молодёжь с нетерпением готовится, продумывает меню и собирает друзей.