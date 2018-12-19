Происшествия
55 минут назад
15-летнюю девушку разыскивают в Липецкой области
О судьбе девушки ничего не известно уже 6 дней.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей" (Липецк), 13 декабря ушла из дома в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области и не вернулась 15-летняя Олеся Донских.
Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами.
Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами.
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