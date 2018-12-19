15-летнюю девушку разыскивают в Липецкой области

О судьбе девушки ничего не известно уже 6 дней.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей" (Липецк), 13 декабря ушла из дома в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области и не вернулась 15-летняя Олеся Донских.



Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами.



