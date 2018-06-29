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Олег Королев объяснил скандальный твит взломом аккаунта
По словам губернатора, "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией".
Эта запись собрала сотни возмущенных комментариев и в самом "Твиттере", и на страницах множества российских изданий, процитировавших Королева.
Позже твит был удален. А следом появилась следующая запись:
Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно.— Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.
Примечательно, что до удаления скандального твита телеграм-канал Life Shot успел взять комментарий у Олега Королева.
— Что там обсуждать? Твиты — это эмоции, — объяснил губернатор телеграм-каналу появление записи.
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