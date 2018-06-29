Олег Королев объяснил скандальный твит взломом аккаунта

По словам губернатора, "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией".

Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.

Сегодня в официальном твиттер-аккаунте главы администрации Липецкой области появилась запись от имени Олега Королева, объясняющая поражение сборной Германии на Чемпионате мира по футболу.Эта запись собрала сотни возмущенных комментариев и в самом "Твиттере", и на страницах множества российских изданий, процитировавших Королева.Позже твит был удален. А следом появилась следующая запись:Примечательно, что до удаления скандального твита телеграм-канал Life Shot успел взять комментарий у Олега Королева.— Что там обсуждать? Твиты — это эмоции, — объяснил губернатор телеграм-каналу появление записи.