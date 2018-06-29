Общество

сегодня, 16:31

Олег Королев объяснил скандальный твит взломом аккаунта

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#Олег Королев #Чемпионат мира
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Олег Королев объяснил скандальный твит взломом аккаунта

По словам губернатора, "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией".

Сегодня в официальном твиттер-аккаунте главы администрации Липецкой области появилась запись от имени Олега Королева, объясняющая поражение сборной Германии на Чемпионате мира по футболу.

королевТвит29-06-18-2.jpg

Эта запись собрала сотни возмущенных комментариев и в самом "Твиттере", и на страницах множества российских изданий, процитировавших Королева.

Позже твит был удален. А следом появилась следующая запись: 



Примечательно, что до удаления скандального твита телеграм-канал Life Shot успел взять комментарий у Олега Королева.

— Что там обсуждать? Твиты — это эмоции, — объяснил губернатор телеграм-каналу появление записи.
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#Олег Королев #Чемпионат мира
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