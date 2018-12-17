Происшествия

сегодня, 11:20

Октябрьский мост встал в пробке из-за аварии

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#авария #ДТП
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Октябрьский мост встал в пробке из-за аварии

Автомобили затруднили движение.

Столкновение легковых автомобилей утром в понедельник затруднило движение на Октябрьскому мосту. Как сообщают очевидцы последствия ДТП, там попали в аварию водители иномарок.

На месте ДТП уже работают автоинспекторы. Один из автомобилей увозит эвакуатор. Вместе с этим скорость движения на участке снизилась до 3 км/ч. Проблемы с движем транспорта наблюдаются на проспекте Победы и улице Катукова, в районе площади Танкистов.
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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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гость

38 минут назад
пожалуйста отзовитесь свидетели дтп 12. 12. 2018. на ул. лесной на номер 8 961 601 71 97,заранее благодарен
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