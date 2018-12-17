Октябрьский мост встал в пробке из-за аварии

Автомобили затруднили движение.

Столкновение легковых автомобилей утром в понедельник затруднило движение на Октябрьскому мосту. Как сообщают очевидцы последствия ДТП, там попали в аварию водители иномарок.



На месте ДТП уже работают автоинспекторы. Один из автомобилей увозит эвакуатор. Вместе с этим скорость движения на участке снизилась до 3 км/ч. Проблемы с движем транспорта наблюдаются на проспекте Победы и улице Катукова, в районе площади Танкистов.