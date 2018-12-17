Происшествия
сегодня, 09:03
В археологическом парке сгорела постройка
Вчера, в 21:12 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило о загорании дома в селе Аргамач-Пальна, на ул. Археологическая, д. 23.
В результате загорания огнем повреждены деревянные конструкции кровли и внутренняя отделка дома на площади 90 кв.м.
Причина пожара устанавливается.
По данным GOROD48, сгорела постройка археологического парка "Аргамач".
В результате загорания огнем повреждены деревянные конструкции кровли и внутренняя отделка дома на площади 90 кв.м.
Причина пожара устанавливается.
По данным GOROD48, сгорела постройка археологического парка "Аргамач".
???
Виталий Воеводкин
гостья