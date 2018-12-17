Происшествия

сегодня, 09:03

В археологическом парке сгорела постройка

3 679
#пожар
В археологическом парке сгорела постройка
Вчера, в 21:12 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило о загорании дома в селе Аргамач-Пальна, на ул. Археологическая, д. 23.

В результате загорания огнем повреждены деревянные конструкции кровли и внутренняя отделка дома на площади 90 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

По данным GOROD48, сгорела постройка археологического парка "Аргамач".
3 679
#пожар

Комментарии (3)

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???

3 минуты назад
че за парк такой - Магарыч ?
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Виталий Воеводкин

44 минуты назад
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал -- http://promocash.ga --. От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
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гостья

сегодня, 09:16
это случайно не из новых туристических строений?
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