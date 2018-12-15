Происшествия

56 минут назад

В гаражном кооперативе нашли труп

4 1058
#несчастный случай
В гаражном кооперативе нашли труп

Предположительно, хозяин гаража угорел.

Сегодня в Липецке на улице фестивальной в боксе гаражного кооператива "Автолюбитель-1" нашли тело мужчины.

Неладное заподозрили его соседи по гаражу: мужчина закрылся в своем боксе и не отзывался. Соседи выломали дверь, но было поздно - хозяин гаража погиб. Предположительно, он умер от отравления выхлопными газами.
4 1058
#несчастный случай

Комментарии (4)

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Я

9 минут назад
Не стал ждать пенсию мужик
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Культурный

20 минут назад
Почему название улицы с маленькой буквы?
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Библия

36 минут назад
Скоро в России живые будут завидовать мёртвым , с такой властью.
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Генка

44 минуты назад
Грёбаная жизнь.Но так нельзя.
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