В гаражном кооперативе нашли труп

Предположительно, хозяин гаража угорел.

Сегодня в Липецке на улице фестивальной в боксе гаражного кооператива "Автолюбитель-1" нашли тело мужчины.



Неладное заподозрили его соседи по гаражу: мужчина закрылся в своем боксе и не отзывался. Соседи выломали дверь, но было поздно - хозяин гаража погиб. Предположительно, он умер от отравления выхлопными газами.

