Происшествия
56 минут назад
В гаражном кооперативе нашли труп
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Предположительно, хозяин гаража угорел.
Сегодня в Липецке на улице фестивальной в боксе гаражного кооператива "Автолюбитель-1" нашли тело мужчины.
Неладное заподозрили его соседи по гаражу: мужчина закрылся в своем боксе и не отзывался. Соседи выломали дверь, но было поздно - хозяин гаража погиб. Предположительно, он умер от отравления выхлопными газами.
Неладное заподозрили его соседи по гаражу: мужчина закрылся в своем боксе и не отзывался. Соседи выломали дверь, но было поздно - хозяин гаража погиб. Предположительно, он умер от отравления выхлопными газами.
4 1058
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Культурный
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Генка