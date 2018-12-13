Рытье могил и медицинские услуги подорожали на 1%

На 0,7% выросли потребительские цены в Липецкой области в ноябре — с начала года инфляция составила 4,3%. В России цены за месяц выросли на 0,5%, а с начала года на 3,4%, сообщает Липецкстат.

Продукты питания в ноябре стали дороже на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2017 года — на 4,5%. Заметнее всего выросли в цене сахар (на 8%), яйца (5%), плодоовощная продукция (+4%). Рост стоимости сахара оказался наиболее высоким и в целом по стране — он отмечался в подавляющем большинстве регионов. При том, в 11 субъектах Российской Федерации сахар-песок подорожал на 8% и более, из них значительнее всего в Тверской области – на 12,5%.

Мясо птицы, масло и жиры подорожали на 3%, колбасные изделия, сыры, макаронные и крупяные изделия, рыба и пищевые морепродукты, молоко и молочную продукцию – на 2%. Кроме того на 1% выросли цены на мясные полуфабрикаты, мучные кондитерские изделия, копченые продукты из мяса и птицы, говядину (кроме бескостного мяса), соль, соусы, специи, на 2% – на сдобные штучные булочные изделия из муки высшего сорта, бараночные изделия, хлопья из злаков. Общественное питание в целом стало дороже на 1%.

Цены на непродовольственные товары выросли в ноябре в среднем на 0,3%, а за одиннадцать месяцев на 4,4%. Ювелирные изделия подорожали на 3%, дизельное топливо, мебель, телерадиотовары, меха и меховые изделия, ткани, товары для животных, легковые автомобили, галантерейные изделия, бумажно-беловые товары, табачные изделия, школьно-письменные принадлежности – на 1-2%. Вместе с тем газовое моторное топливо стало дешевле на 2%, моющие и чистящие средства – на 1%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре в среднем увеличились на 0,1%, а по итогам января-ноября — на 3,7%. Цена билета в театр подорожала на 4%, ветеринарные услуги – на 3%, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля, услуги в сфере зарубежного туризма – на 2%, стоимость рытья могилы, отдельные виды медицинских услуг – на 1%. В России отдельные виды ритуальных услуг выросли в цене на 2%, а ветеринарные и стоимость билетов в театры — на 0,4% - 0,8%.

Одновременно с этим стоимость проезда в поездах дальнего следования в целом и плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) снизились на 2%.