Происшествия

сегодня, 08:25

Липецкая пенсионерка отдала мошенникам миллион

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#мошенничество
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам миллион

Очередное крупное мошенничество под предлогом выплаты компенсации за лекарства зарегистрировано в Липецке.


Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, вчера в полицию обратилась 70-летняя жительница Липецка, попавшаяся на уловку преступников. Пенсионерке позвонили с сообщением от имени органов госвласти о положенной ей компенсации за купленный ранее БАД-препарат. Чтобы получить 300 000 рублей компенсации ей было необходимо довести счет в банке до одного миллиона рублей. Женщине выслали реквизиты и, втайне от родных, она месяц переводила деньги. Когда сумма на счете дошла до миллиона, мошенники перестали выходить на связь.

Напомним, что 11 декабря в полицию с заявлением об обмане по такой же схеме обратилась 72-летняя липчанка. Она перевела преступникам 468 000 рублей.

Полицейские еще раз напоминают: проявляйте бдительность, не доверяйте незнакомцам. Объясняйте своим пожилым родственникам, что не нужно быть излишне доверчивыми и беспечными, при малейшем сомнении необходимо обращаться за помощью к близким или знакомым людям, в полицию. Также поступайте и сами. Перепроверяйте всю поступающую к вам информацию.

Никому не сообщайте свои персональные данные, сведения о счетах и номерах банковских карт.

В случае совершения преступления незамедлительно сообщайте об этом в органы внутренних дел.



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#мошенничество

Комментарии (4)

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Кузя

37 минут назад
Зажиточная бабка,видать из бывших.Ну ничего,как пришли,так и ушли.
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я

46 минут назад
Ни понил это што за бады по 300 000 т их бабка купила шоли а потом компенсацию хотела получить. Ну вааще. Во у бабок какие деньги. А вот мне шаурму нешто купить.
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Милая Оксана

59 минут назад
Со стабильностью вас !
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Логика

59 минут назад
а говорят пенсии маленькие....вон расстаются с миллионами как легко...
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