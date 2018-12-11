Происшествия

вчера, 23:19

На месте пожара в Задонском районе сильно пахнет газом

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#пожар
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На месте пожара в Задонском районе сильно пахнет газом

В селе Хмелинец Задонского района, где сегодня вечером загорелась газораспределительная станция уже ведутся восстановительные работы. 

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На месте происшествия находится представитель компании "Трансгаз Москва", которой принадлежит станция.

Причины аварии и нанесенный ущерб будет выяснять специальная комиссия. Жар от огня был настолько сильными, что на территории станции оплавились фонари. В самом селе и по дороге к нему сильно пахнет газом.

Напомним, что пожар на станции вспыхнул сегодня около 21.30. Высота факела горящего газа достигала четырех метров.

После того, как поступление газа было перекрыто, высота факела снизилась до полуметра. Возгорание ликвидировали четыре отделения пожарных. К 22.09 пламя было полностью потушено. 


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#пожар
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Комментарии (1)

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я

вчера, 23:46
не газом, а этилмеркаптаном, которым отдушивают газ 16г на 1000м3.
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