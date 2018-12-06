Липецких ребятишек приглашают написать письмо Деду Морозу... в управление Роспотребнадзора

Пока взрослые будут получать консультации специалистов малышей займут составлением новогодних писем.

С сегодняшнего дня в приемной управления Роспотребнадзора по Липецкой области маленькие липчане могут написать письмо Деду Морозу.

О старте новогодней акции объявили на сайте управления.

Взрослые - мамы, папы, дедушки и бабушки могут получить консультации по различным вопросам в общественных приемных Роспотребнадзоре. А в это время их малышей специалисты управления займут составлением новогодних писем.

Все написанные весточки Деду Морозу обещают переслать в его резиденцию - в Великий Устюг Вологодской области.



Фото морозко56.рф

