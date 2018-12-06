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Липецких ребятишек приглашают написать письмо Деду Морозу... в управление Роспотребнадзора

16 646
#Новый Год #Дед Мороз
Липецких ребятишек приглашают написать письмо Деду Морозу... в управление Роспотребнадзора

Пока взрослые будут получать консультации специалистов малышей займут составлением новогодних писем.

С сегодняшнего дня в приемной управления Роспотребнадзора по Липецкой области маленькие липчане могут написать письмо Деду Морозу.

О старте новогодней акции объявили на сайте управления.

Взрослые - мамы, папы, дедушки и бабушки могут получить консультации по различным вопросам в общественных приемных Роспотребнадзоре. А в это время их малышей специалисты управления займут составлением новогодних писем.

Все написанные весточки Деду Морозу обещают переслать в его резиденцию - в Великий Устюг Вологодской области.

Фото морозко56.рф


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#Новый Год #Дед Мороз

Комментарии (16)

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Ученики школы №1 с. Доброе

10 минут назад
Дедушка МОРОЗ верни нам каникулы которые у нас украли. По вашему санпину они должны быть не менее 30 дней а нам оставили чуть больше 20. И ещё разреши нам наконец пользоваться душем после уроков физкультуры. 2-года назад их отремонтировали за несколько миллионов рублей но нас туда не пускают. А пот смыть очень хочется. СПАСИБО тебе дедушка МОРОЗ с новым годом.
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САШОК КАНАНЫХИН

11 минут назад
Киздец чо новый год скоро
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Дедушка Мороз

16 минут назад
!!", да по пути ни куды не поворачивай хватит хорошего помаленьку
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Дедушка Мороз

17 минут назад
!!", ничего сосни начальнику да сразу домой
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Дедушка Мороз

19 минут назад
Я, то есть папа должен меньше получать но больше вёб ывать нет внучка куйню не неси я справедливый дедушка так что засунь свой совет себе в попку выростай и иди внучка в нянечки работать за 7тыщов деревяннопуторублев
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!!"

20 минут назад
А мне как неохота на новогодний корпоратив идти. Но начальнику хочется праздника. И всех заставляют.
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Я

24 минуты назад
Дедушка Мороз, подучи арифметику. Так как мама раньше на пенсию выйдет, то она еще меньше денюшек заработает. Чтобы уравнять ее с папочкой у нее зарплата больше папочкиной быть должна.
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джавдет драдулет эюбов

34 минуты назад
заморозь правительство поганое и админа сюку
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Дедушка Мороз

36 минут назад
пожалста Малыш, рости скорей и иди работать на завод или шахту
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Дедушка Мороз

38 минут назад
а это внучка потому что мама на пенсию раньше выйдет в 78 а папа в 90 поняла
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