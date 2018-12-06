сегодня, 14:39
Липецких ребятишек приглашают написать письмо Деду Морозу... в управление Роспотребнадзора
Пока взрослые будут получать консультации специалистов малышей займут составлением новогодних писем.
С сегодняшнего дня в приемной управления Роспотребнадзора по Липецкой области маленькие липчане могут написать письмо Деду Морозу.
О старте новогодней акции объявили на сайте управления.
Взрослые - мамы, папы, дедушки и бабушки могут получить консультации по различным вопросам в общественных приемных Роспотребнадзоре. А в это время их малышей специалисты управления займут составлением новогодних писем.
Все написанные весточки Деду Морозу обещают переслать в его резиденцию - в Великий Устюг Вологодской области.
Фото морозко56.рф
Ученики школы №1 с. Доброе
САШОК КАНАНЫХИН
Дедушка Мороз
Дедушка Мороз
Дедушка Мороз
!!"
Я
джавдет драдулет эюбов
Дедушка Мороз
Дедушка Мороз