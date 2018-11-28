Легковушка столкнулась с «КамАЗом» - пострадал один человек

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 6 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 ноября в Данковском районе около пяти часов в утра на улице Мира 65-летний водитель «Лады-Приоры», по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с «ВАЗ-2115» с 36-летним мужчиной за рулем. В столкновении пострадали водитель и 32-летний пассажир «Приоры». Они получили различные травмы и были госпитализированы.

В Краснинском районе в пять часов утра на автодороге Красное – Теплое 54-летний водитель «ВАЗ-2115» столкнулся со стоящим «КамАЗом» под управлением 41-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «пятнадцатой» получил травму и был госпитализирован.

В Липецке около девяти часов утра на улице Папина на нерегулируемом пешеходном переходе «Киа» с 45-летней женщиной за рулем допустила наезд на 44-летнюю женщину. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1206 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли пятрых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 893 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.