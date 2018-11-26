Липецкого коллекционера обманул житель Краснодарского края

В ОП № 2 УМВД России по Липецку поступило заявление 34-летнего липчанина о том, что неизвестный мошенническим путем в сети Интернет завладел его денежными средствами в сумме 8040 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Краснодарского края, который зарегистрировавшись на сайте социальной сети, разместил на своей странице объявление о продаже военной атрибутики, которая заинтересовала потерпевшего. Липчанин договорился о покупке и перевел денежные средства в сумме 8040 рублей на карту подозреваемого. Позже продавец сообщил, что возникли проблемы с поставками и пообещал вернуть деньги. Однако выполнил он свои договорные обязательства в неполном объём, вернул только 1500 рублей, после чего перестал выходить на связь и присвоил себе таким образом оставшиеся 6540 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».