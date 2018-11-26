В России

сегодня, 08:21

Сервисы такси хотят привлечь электромобили в автопарки

167
Сервисы такси хотят привлечь электромобили в автопарки

Сервисы такси предпринимают очередную попытку привлечь электромобили в автопарки. Для этого они готовы предоставлять перевозчикам различные преференции. 

Как рассказал «Известиям» гендиректор «Ситимобил» Арам Аракелян, партнеры сервиса, подключившие к парку электрокары, будут на год освобождены от комиссии. Это позволит компаниям экономить от 20% расходов. 

Преференции таксопаркам также предлагала группа компаний «Везет»: тариф предусматривает снижение платы за подключение электромобилей почти до нуля. 

Тем не менее электрокарам пока не нашли применения как в таксопарках, так и в системе каршеринга из-за отсутствия необходимого количества зарядных станций и высокой цены экологичных машин. 

Для массового распространения экотранспорта нужна господдержка, уверены эксперты.

167

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Банки оценят уровень закредитованности клиента при выдаче ссуды от 10 тыс. рублей
Банки оценят уровень закредитованности клиента при выдаче ссуды от 10 тыс. рублей

сегодня, 08:19

В России
Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки
Власти Дубая оплатили счета за лечение умершей российской туристки

вчера, 12:43

В России
Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии
Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии

вчера, 12:34

В России
У Сергея Безрукова родился четвертый ребенок
#Безруков
4
У Сергея Безрукова родился четвертый ребенок

24.11.2018 12:50

В России
Российской экономике прогнозируют слабый рост
#Экономика
2
Российской экономике прогнозируют слабый рост

24.11.2018 12:14

В России
В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма
#Крым #Россия #Украина
В России напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма

24.11.2018 12:01

В России