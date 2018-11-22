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Липчанка потребовала 500 000 рублей за потерянный чемодан

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#иск #багаж
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Липчанка потребовала 500 000 рублей за потерянный чемодан

Багаж пассажирки не долетел из Бангкока до Москвы.

Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам рассмотрела протест местной жительницы на постановление Октябрьского районного суда Липецка. Женщина оказалась не довольна тем, что ей отказали в удовлетворении иска к авиакомпании «S7».

Как указано в материалах суда, прошлой осенью липчанка возвращалась из Таиланда в Россию. Самолет, хоть и с задержкой, благополучно сел в «Домодедово». Но багаж пассажирки по дороге из Бангкока в Москву, с пересадкой в Новосибирске, потерялся. Липчанка потребовала от авиакомпании возмещения ущерба в 156 480 рублей, 15 000 рублей оплаты услуг представителя и компенсацию морального вреда в 500 000 рублей.

Суд первой инстанции отказал истице. Решение мотивировали рядом причин. Например, тем, что у багажа не было объявленной ценности. Соответственно, перевозчик платит за утерянные килограммы багажа, а не за содержимое чемодана — будь там хоть пляжный песок, хоть золотой. И компания возместила женщине ущерб за потерю багажа 25 754 рубля. Это почти в раза больше установленного лимита.

Коллегия не нашла правовых оснований к отмене или изменению решения суда первой инстанции .
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#иск #багаж
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Комментарии (1)

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Fktrctq

1 минуту назад
Ты в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку https://u.to/AZooFA и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
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