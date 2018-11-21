В Липецке не будет эксперимента с «альтернативной котельной»

Липецкая область отказалась от участия своего областного центра в эксперименте по внедрению новой модели рынка тепла - «альтернативной котельной». Расчеты показали — внедрение новой системы приведет к неоправданному росту тарифов, стоимость гигокалории тепла может увеличиться со средних 2 тыс. рублей до 3,6 тыс. рублей.

Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» был подписан в июле 2017 года и юридически вступил в силу с января нынешнего. Новая модель теплового рынка предусматривала поэтапный переход от государственного регулирования тарифов к установке предельного уровня цены энергии для конечного потребителя. «Альтернативная котельная» должна была установить потолок цены гигокалории в регионе на уровне суммы, которую потребителю пришлось бы заплатить, чтобы отказаться от централизованного теплоснабжения и с нуля в чистом поле построить собственный теплоисточник. Предельная цена в данном случае определялась именно стоимостью поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии. В ряде регионов тарифы должны были по расчетам снизиться, в других, наоборот, вырасти.

Предполагалось, что Липецк войдет в число в число 19-ти потенциальных участников по внедрению новой модели рынка тепла. Однако расчеты показали — областному центру такая методика невыгодна.

Как пояснил заместитель начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области Константин Востриков, новая методика расчета цены «альтернативной котельной», которую предложило Минэнерго, приведет к неоправданному росту тарифов: если сегодня он составляет в среднем по Липецкой области 2 тыс. рублей за гигокалорию, то «альтернативная котельная» поднимет его до 3,6 тыс. рублей.

«Сегодня закон предусматривает, что целевая модель внедряется на добровольной основе, регион сам определяет необходимость перехода с учетом технико-экономических предпосылок и баланса интересов всех участников сферы теплоснабжения. Эта модель выгодна тем территориям, где очень дорогая выработка тепла. Однако Липецк питает одна из самых эффективных установок — ТЭЦ-2, стоимость выработки гигокалории среди наиболее низких в ЦФО. Неизбежное увеличение тарифа делает нецелесообразным данный переход. Мы отказались участвовать в данной программе».

По словам заместителя руководителя регионального ведомства проблема сегодня не в тарифе, а в состоянии сетей и объемах поставок, когда потребители жалуются на то, что в домах или слишком тепло, или чересчур прохладно.