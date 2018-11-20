В России

54 минуты назад

В столице задержали участника нападения банды Басаева на Буденновск

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#Банда Басаева
В столице задержали участника нападения банды Басаева на Буденновск

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск Ставропольского края", - сказали в ЦОС.

ФСБ задержала в Москве боевика из группировки Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на Буденновск, - сообщает спецслужба.

Отмечается, что операция по задержанию Хазваха Черхигова прошла совместно с МВД, - передает РИА-Новости.

Следствие базируется на показаниях свидетелей, подтвердивших, что Черхигов участвовал в теракте. На тот момент ему было 17 лет.

После задержания Черхигова отвезли в Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем заключили под стражу.

Теракт в Буденновске (Ставропольский край) стал одним из крупнейших в постсоветской истории России. В июне 1995 года более 160 вооруженных боевиков под руководством Шамиля Басаева атаковали город с 60-тысячным населением, взяв в заложники полторы тысячи человек, убив 129 и ранив 415.

После переговоров большую часть заложников освободили, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. В 2006 году Басаева ликвидировали во время спецоперации в Ингушетии. Несколько десятков участников нападения за прошедшие годы приговорили к длительным срокам заключения, 18 боевиков погибли или были уничтожены.
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#Банда Басаева

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