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В Липецке построят еще один корпус онкоцентра

27 2493
#онкоцентр
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В Липецке построят еще один корпус онкоцентра

До 2024 года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" запланировано строительство еще пяти онкологических корпусов в Мордовии, Хакасии, Башкортостане, Волгоградской и Липецкой, Костромской и Томской областях, следует из паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

"В рамках реализации мероприятия планируется строительство новых корпусов онкологических диспансеров…", — говорится в документе.

Новые онкологические корпуса появятся в Республике Мордовия, Волгоградской и Липецкой области, Республиках Хакасия и Башкортостан, Костромской и Томской областях, уточняется в документе, который приводит ria.ru.

27 2493
#онкоцентр
1

Комментарии (27)

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10 минут назад
Давно пора убирать гл врача 7-й поликлиники Волкорезова И.А.! В поликлинике во всем беспорядок, что в детской, что во взрослой пол-ке, К узким специалистам не записаться, а запишешься, так ждать очереди ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, Нужно было пройти срочно ФГС, поставили в очередь на 2 месяца, сдохнешь, пока дождешься; массаж ждать 7-8 месяцев, узи - платно, бесплатно только * и полно жалоб постоянно.
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ЯЯЯЯЯ ПРИШЛА ВАША КАРМА

12 минут назад
НИКАКИЕ ВРАЧИ ВАС НЕ СПАСУТ , НИ УМНЫЕ , НИ ГЛУПЫЕ , НИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЯКИХ ТАМ ЦЕНТРОВ !!!!! ПОЙМИТЕ ЛЮДИ , И ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ -- ВАША ОНКОЛОГИЯ , ЭТО ВАШИ ОШИБКИ , КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ИСПРАВЛЯТЬ !!! ОНКОЛОГИЯ _ЭТО КАРМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ , И ЕСЛИ ЗЛОБНАЯ ПЛАНЕТА ЛИЛИТ ПРОХОДИТ В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ПО ГОДУ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ , ВЫ ЗАБОЛЕВАЕТЕ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ , В ТОМ ЧИСЛЕ ОНКОЛОГИЕЙ !!!! УЧИТЕ НУМЕРОЛОГИЮ И АСТРОЛОГИЮ !!! ТАК ЖЕ ВСЕ КТО РОЖДЁН 15 ЧИСЛА ЛЮБОГО МЕСЯЦА -ВЫ БУДЕТЕ ОЧИЩАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОНКОЛОГИЮ ! У КОГО 10 В ЧЕТВЁРТОМ ЧИСЛЕ , ЭТО ТОЖЕ ОНКОЛОГИЯ !!! ТАК ЧТО МОИ ДОРОГИЕ , МЫ ПЕШКИ В ЭТОЙ ЖИЗНИ И КАЖДОМУ СВОЁ !!!!
ответить

ЛИПЧАНИН

14 минут назад
СРОЧНО НАШИХ ОНКОЛОГОВ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦУ
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ЛИПЧАНИН

17 минут назад
ВСЁ ВЕРНО- МАЛО ГРАМОТНЫХ ОНКОЛОГОВ И НЕТ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.ЭТО ТОЛЬКО У Е. МАЛЫШЕВОЙ РАК-ЭТО ТЬФУ.
ответить

ЯЯЯЯЯ ПРИШЛА ВАША КАРМА

23 минуты назад
НИКАКИЕ ВРАЧИ ВАС НЕ СПАСУТ , НИ УМНЫЕ , НИ ГЛУПЫЕ , НИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЯКИХ ТАМ ЦЕНТРОВ !!!!! ПОЙМИТЕ ЛЮДИ , И ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ -- ВАША ОНКОЛОГИЯ , ЭТО ВАШИ ОШИБКИ , КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ИСПРАВЛЯТЬ !!! ОНКОЛОГИЯ _ЭТО КАРМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ , И ЕСЛИ ЗЛОБНАЯ ПЛАНЕТА ЛИЛИТ ПРОХОДИТ В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ПО ГОДУ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ , ВЫ ЗАБОЛЕВАЕТЕ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ , В ТОМ ЧИСЛЕ ОНКОЛОГИЕЙ !!!! УЧИТЕ НУМЕРОЛОГИЮ И АСТРОЛОГИЮ !!! ТАК ЖЕ ВСЕ КТО РОЖДЁН 15 ЧИСЛА ЛЮБОГО МЕСЯЦА -ВЫ БУДЕТЕ ОЧИЩАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОНКОЛОГИЮ ! У КОГО 10 В ЧЕТВЁРТОМ ЧИСЛЕ , ЭТО ТОЖЕ ОНКОЛОГИЯ !!! ТАК ЧТО МОИ ДОРОГИЕ , МЫ ПЕШКИ В ЭТОЙ ЖИЗНИ И КАЖДОМУ СВОЁ !!!!
ответить

Навэльный

28 минут назад
Скоро всю область онкоцентрами и погостами застроят
ответить

моня

44 минуты назад
У нас уже построен корпус на ул.Неделина , ну и что дальше с ним будет.
ответить

28

44 минуты назад
Корпусами проблему не решить, нет грамотных врачей, нет современных препаратов. Российская онкология осталась на уровне 70-х годов. А еще нет диспансеризации, ну вот каждый из тех, кто читает это, особенно мужчины, задумайтесь: если не дай Бог что, то как быстро это начнут лечить? Когда заболит - бывает уже поздно. Медкомиссии все - формальность. Самостоятельно ходить и что-то там проверять - никто из нас этим не занимается, у нас подход "кому сгореть, тот не утонет". На Западе люди делают скриннинг раз в год, група риска - два раза в год, на новейшем оборудовании и с грамотными врачами, которые up to date и умеют понимать результаты этих скриннингов. Ну и третье, экология. В Липе это НЛМК, но не только. Цементный - ад. Неисправные дизеля - ароматические углеводороды с прямой доставкой вам в легкие, мусоросжигательный на Сырском - то же самое, никаких фильтров. Постоянная грязь и пылища. Всем здоровья, тем не менее.
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миф

54 минуты назад
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ТАКОЙ ВОНИ И ОТРАВЕ!
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!

54 минуты назад
пыль в субботу даже липкая была, окна на машине не протирались
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