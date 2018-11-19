В Липецке построят еще один корпус онкоцентра

До 2024 года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" запланировано строительство еще пяти онкологических корпусов в Мордовии, Хакасии, Башкортостане, Волгоградской и Липецкой, Костромской и Томской областях, следует из паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

"В рамках реализации мероприятия планируется строительство новых корпусов онкологических диспансеров…", — говорится в документе. Новые онкологические корпуса появятся в Республике Мордовия, Волгоградской и Липецкой области, Республиках Хакасия и Башкортостан, Костромской и Томской областях, уточняется в документе, который приводит ria.ru.