сегодня, 08:10
В Липецке построят еще один корпус онкоцентра
До 2024 года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" запланировано строительство еще пяти онкологических корпусов в Мордовии, Хакасии, Башкортостане, Волгоградской и Липецкой, Костромской и Томской областях, следует из паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
Новые онкологические корпуса появятся в Республике Мордовия, Волгоградской и Липецкой области, Республиках Хакасия и Башкортостан, Костромской и Томской областях, уточняется в документе, который приводит ria.ru.
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ЛИПЧАНИН
ЛИПЧАНИН
ЯЯЯЯЯ ПРИШЛА ВАША КАРМА
Навэльный
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