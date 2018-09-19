Рецидивист выкрал из церкви ящик для пожертвований

Чаплыгинский районный суд рассмотрел уголовное о серии краж, совершенных неоднократно судимым за местным жителем.

Как установил суд, 24 января мужчина решил обокрасть приход Троицкого храма в поселке Лев Толстой. В ящике для пожертвований, он нашел всего 17 рублей. Тогда вор решил забрать сам ящик, стоимостью в 2 756 рублей.



Помимо этой кражи рецидивисту вменялись и другие преступления. В декабре 2017 года он забрался в чужой дом и украл интересный набор: литр 95%-го спирта, куриные окорочка и 3-литровую банку с солеными огурцами. Ночью 11 декабря мужчина украл трех коз.



Суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения. Его приговорили к трем годам и девяти месяцам заключения в колонии особого режима. Рецидивиста взяли под стражу в зале суда.



