Происшествия

40 минут назад

Рецидивист выкрал из церкви ящик для пожертвований

3 333
#кража
Рецидивист выкрал из церкви ящик для пожертвований

Чаплыгинский районный суд рассмотрел уголовное о серии краж, совершенных неоднократно судимым за местным жителем. 

Как установил суд, 24 января мужчина решил обокрасть приход Троицкого храма в поселке Лев Толстой. В ящике для пожертвований, он нашел всего 17 рублей. Тогда вор решил забрать сам ящик, стоимостью в 2 756 рублей.

Помимо этой кражи рецидивисту вменялись и другие преступления. В декабре 2017 года он забрался в чужой дом и украл интересный набор:  литр 95%-го спирта, куриные окорочка и 3-литровую банку с солеными огурцами. Ночью 11 декабря мужчина украл трех коз. 

Суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения. Его приговорили к  трем годам и девяти месяцам заключения в колонии особого режима. Рецидивиста взяли под стражу в зале суда. 

3 333
#кража

Комментарии (3)

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алтух

3 минуты назад
БЕРЕТ ПРИМЕР С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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Отец Никадим

22 минуты назад
Бог ему в помощь!!!
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Так то

29 минут назад
Дебил млять.
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