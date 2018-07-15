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В липецком баре обещают бесплатно напоить Игоря Акинфеева (ФОТО)

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#Футбол #чемпионат мира
В липецком баре обещают бесплатно напоить Игоря Акинфеева (ФОТО)

А Артему Дзюбе сулят большую скидку.

Необычное объявление появилось в одном из липецких питейных заведений на улице Карла Маркса.

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Креатив креативом, но не факт, что футболисты сборной России, зарабатывающие миллионы в клубах, пьют дешевое пиво на улицах. Однако владельцы заведения решили отличиться нестандартным подходом - уж, как смогли.

Напомним, что Игорь Акинфеев в чемпионате мира стал героем сборной России в серии послематчевых пенальти со сборной Испании, отразив два удара. Россияне выиграли в серии - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1).

Артем Дзюба в чемпионате забил 3 мяча, став вторым бомбардиром россиян следом за Денисом Черышевым, у которого на один гол больше. Любопытно, что Черышев в прейскуранте скидок кафе не упомянут никак.

Сборная России в домашнем чемпионате мира добралась до четвертьфинала, уступив хорватам. Этот результат стал одним из лучших в истории отечественного футбола. В свое время сборная СССР добиралась до четвертьфиналов на чемпионатах 1958, 1962, 1970 гг., правда тогда в финальном турнире выступали по 16 команд и в 1/4 финала сразу оказывались все, кто выходил из группы. В 1966 году советская команда играла в полуфинале и заняла итоговое 4-е место.

На постсоветском пространстве первой в четвертьфинал чемпионата мира вышла сборная Украины в 2006 году.

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#Футбол #чемпионат мира

Комментарии (4)

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гость 1

26 минут назад
Джон Затечный, да что ты!
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А МОЖЕТ

36 минут назад
Он по гадюшникам не ходит.
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ворона

37 минут назад
Щедрость - ПРЯМО ЦАРСКАЯ....:-)
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Джон Затечный

43 минуты назад
Обычный вратарь,ничего удивительного он не сделал
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