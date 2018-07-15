В липецком баре обещают бесплатно напоить Игоря Акинфеева (ФОТО)

А Артему Дзюбе сулят большую скидку.

Необычное объявление появилось в одном из липецких питейных заведений на улице Карла Маркса.





Креатив креативом, но не факт, что футболисты сборной России, зарабатывающие миллионы в клубах, пьют дешевое пиво на улицах. Однако владельцы заведения решили отличиться нестандартным подходом - уж, как смогли.

Напомним, что Игорь Акинфеев в чемпионате мира стал героем сборной России в серии послематчевых пенальти со сборной Испании, отразив два удара. Россияне выиграли в серии - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1).

Артем Дзюба в чемпионате забил 3 мяча, став вторым бомбардиром россиян следом за Денисом Черышевым, у которого на один гол больше. Любопытно, что Черышев в прейскуранте скидок кафе не упомянут никак.

Сборная России в домашнем чемпионате мира добралась до четвертьфинала, уступив хорватам. Этот результат стал одним из лучших в истории отечественного футбола. В свое время сборная СССР добиралась до четвертьфиналов на чемпионатах 1958, 1962, 1970 гг., правда тогда в финальном турнире выступали по 16 команд и в 1/4 финала сразу оказывались все, кто выходил из группы. В 1966 году советская команда играла в полуфинале и заняла итоговое 4-е место.

На постсоветском пространстве первой в четвертьфинал чемпионата мира вышла сборная Украины в 2006 году.