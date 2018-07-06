В столкновении двух легковых автомобилей пострадали люди

В Добровском районе сегодня вечером произошла серьезная авария

В 18:34 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на трассе Липецк-Чаплыгин в районе АЗС "Газпром" Добровского района.



В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Фольксваген-пассат» и легкового автомобиля «ЛАДА-2108».



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.