Происшествия

сегодня, 21:23

В столкновении двух легковых автомобилей пострадали люди

6 840
#дтп
В столкновении двух легковых автомобилей пострадали люди

В Добровском районе сегодня вечером произошла серьезная авария

В 18:34  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на трассе Липецк-Чаплыгин в районе АЗС "Газпром" Добровского района.

В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Фольксваген-пассат» и легкового автомобиля «ЛАДА-2108».

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
6 840
#дтп

Комментарии (6)

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житель

9 минут назад
Почему все решили.что это на добр.перекрестке,в малом хомутце тоже есть газпром.
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Роман

22 минуты назад
Там вроде Ауди темно синяя.Это Добровский перекресток.
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Гость

28 минут назад
Это в каком мести
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Гость

32 минуты назад
Плохая слава этого перекрестка. Там одни кресты. А тупые людишки ставят кресты на месте гибели и потом на кладбище, вот душа и мечится от одного к другому и нет ей покоя, тем самым привликает новые несчастья. Люди! не ставьте кресты на месте дтп!
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Ворчун

44 минуты назад
Пишите конкретно, а то 150 слов ни о чем.
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Гость

57 минут назад
Это в каком мести?что с людьми
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