Происшествия
сегодня, 21:23
В столкновении двух легковых автомобилей пострадали люди
В Добровском районе сегодня вечером произошла серьезная авария
В 18:34 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на трассе Липецк-Чаплыгин в районе АЗС "Газпром" Добровского района.
В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Фольксваген-пассат» и легкового автомобиля «ЛАДА-2108».
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Фольксваген-пассат» и легкового автомобиля «ЛАДА-2108».
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
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