Общество

35 минут назад

Малообеспеченным людям разрешили ездить в поездах сидя

4 561
#льготы
Малообеспеченным людям разрешили ездить в поездах сидя

Раньше такие липчане, следовавшие к месту лечения, могли рассчитывать на покупку билетов за счет бюджета только в автобус или плацкартный вагон.

Сегодня депутаты комитета по социальным вопросам областного Совета проголосовали за расширение льгот малообеспеченным гражданам, следующим к месту лечения за бюджетный счет.

До настоящего времени такие граждане, которым требовалась высокотехнологическая помощь, могли получить бюджетную компенсацию за проезд за пределы области на автобусе или в плацкартном вагоне. Теперь они смогут ездить к места лечения за счет бюджета в вагонах поездов с сидячими местами. 
4 561
#льготы

Комментарии (5)

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Бывалый

18 секунд назад
А инвалидам выделить дрезину! Скажите спасибо ДОЛ БОЁ БАМ голосовавшим за солнцеликого!
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ALEX

5 минут назад
Я помню этот фильм с картинки. Человек, который отсидел всю жизнь, не смог жить в свободном мире и он повесился. Не хотят ли ОНИ провести аналогию с пенсионерами? Хотя без работы стареющим людям и без пенсии такое может и придти в голову.
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Вован, настоящий!!!

9 минут назад
Прекрасно расширили льготы малообеспеченным гражданам, разрешили теперь в поездах сидеть, а то ведь раньше они лежали и много места занимали.Действительно тогда уж стоя их поставьте, больше влезет.
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Ы

20 минут назад
Потом разрешат ездить стоя ,а потом на крыше вагона
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Провинция

29 минут назад
Вот так это не Москва и Московская обл. Где пенсионерам проезд в пригородных электричках ( и поговаривают в общественном транспорте сделать) бесплатный проезд. Ведь вся страна работает на них чтоб им там жилось нормально: достойная пенсия, бесплатный проезд, заработанные плата приемная.
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