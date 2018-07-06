Малообеспеченным людям разрешили ездить в поездах сидя

Раньше такие липчане, следовавшие к месту лечения, могли рассчитывать на покупку билетов за счет бюджета только в автобус или плацкартный вагон.

Сегодня депутаты комитета по социальным вопросам областного Совета проголосовали за расширение льгот малообеспеченным гражданам, следующим к месту лечения за бюджетный счет.



До настоящего времени такие граждане, которым требовалась высокотехнологическая помощь, могли получить бюджетную компенсацию за проезд за пределы области на автобусе или в плацкартном вагоне. Теперь они смогут ездить к места лечения за счет бюджета в вагонах поездов с сидячими местами.

