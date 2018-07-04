Борцы с уличной торговлей превзошли самих себя – 350 кг товара отправились на временный склад

Сегодня задержали 10 человек, предлагавших товар в неположенных местах.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, сегодня в Липецке были задержаны 10 уличных торговцев.

Все они считаются нарушителями, поэтому на каждого составили административные протоколы. Товар изъят, «добычей» стали 350 кг овощей, ягод и фруктов. Среди отобранного томаты, огурцы, редис, черешня, кабачки, яблоки, абрикосы. Все это добро отправлено на склад временного хранения, где попробует дождаться своих хозяев, которым товар вернут после вынесения решений административными комиссиями и полной оплаты штрафов.

Борьба со стихийной торговлей в Липецкой области ведется с 2011 года.



Фото liptorg-cp.ru

