сегодня, 16:26
Борцы с уличной торговлей превзошли самих себя – 350 кг товара отправились на временный склад
Сегодня задержали 10 человек, предлагавших товар в неположенных местах.
Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, сегодня в Липецке были задержаны 10 уличных торговцев.
Все они считаются нарушителями, поэтому на каждого составили административные протоколы. Товар изъят, «добычей» стали 350 кг овощей, ягод и фруктов. Среди отобранного томаты, огурцы, редис, черешня, кабачки, яблоки, абрикосы. Все это добро отправлено на склад временного хранения, где попробует дождаться своих хозяев, которым товар вернут после вынесения решений административными комиссиями и полной оплаты штрафов.
Борьба со стихийной торговлей в Липецкой области ведется с 2011 года.
Фото liptorg-cp.ru
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