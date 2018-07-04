Липчанка убежала с пьянки в чужой одежде

Женщина решила украсть выстиранные вещи.

Правобережный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению безработной матери 11-летнего ребенка в грабеже. Женщина признала свою вину.



Как установил суд, преступление стало итогом домашнего банкета. Подсудимая пришла в гости к главе чужого семейства. Вместе с мужчиной жили его дочь, ее супруг и их ребенок. Накануне посиделок дочь гостеприимного хозяина постирала вещи его внучки и повесила их сушиться на кухне. На них-то и положила глаз пьяная подруга мужчины.



После банкета подсудимая вышла на кухню, оценила гардероб внучки своего приятеля и примерила его на себя. Женщина решила украсть утепленные брюки от пижамы, желтую демисезонную куртку, угги. Свои вещи — куртку, шапку и кроссовки — оставила на кухне и хотела скрыться, но ее заметил дед хозяйки вещей. Он просил подругу вернуть все на место, но та убежала в чужих вещах. Позже семья звонила ей и просила все отдать, но та разговаривать с потерпевшими не стала.



Суд признал женщину виновной в грабеже и наказал ее 360 часами обязательных работ.