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Липчанка убежала с пьянки в чужой одежде

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#грабеж #одежда
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Липчанка убежала с пьянки в чужой одежде

Женщина решила украсть выстиранные вещи.

Правобережный суд Липецка рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению безработной матери 11-летнего ребенка в грабеже. Женщина признала свою вину.

Как установил суд, преступление стало итогом домашнего банкета. Подсудимая пришла в гости к главе чужого семейства. Вместе с мужчиной жили его дочь, ее супруг и их ребенок. Накануне посиделок дочь гостеприимного хозяина постирала вещи его внучки и повесила их сушиться на кухне. На них-то и положила глаз пьяная подруга мужчины.

После банкета подсудимая вышла на кухню, оценила гардероб внучки своего приятеля и примерила его на себя. Женщина решила украсть утепленные брюки от пижамы, желтую демисезонную куртку, угги. Свои вещи — куртку, шапку и кроссовки — оставила на кухне и хотела скрыться, но ее заметил дед хозяйки вещей. Он просил подругу вернуть все на место, но та убежала в чужих вещах. Позже семья звонила ей и просила все отдать, но та разговаривать с потерпевшими не стала.

Суд признал женщину виновной в грабеже и наказал ее 360 часами обязательных работ.
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#грабеж #одежда
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Комментарии (2)

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ох, и мутанты!

27 минут назад
Вот это пошли 11-летние, что их вещи взрослым клюхам хороши.
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Александр

31 минуту назад
С нашим правительством Толи ещё будет. Скоро еду ворвать начнут.
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