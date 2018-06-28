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45 минут назад

О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга

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#метеорит
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга

Лекцию прочтет астроном, первым предположивший, что в атмосфере Липецкой области взорвался именно метеорит

Как сообщил астроном Станислав Короткий, в ближайшую субботу он выступит с лекцией о липецком метеорите в планетарии Санкт-Петербурга. Тема лекции: «Липецкий метеорит – младший брат Челябинского».

Станислав Короткий первым с уверенностью заявил, что над Липецкой областью 21 июня взорвался именно метеорит, а не сгорел космический мусор, о чем успели заявить местные «специалисты». Он же, в интервью GOROD48 заявил, что на землю, скорее всего, упали его осколки. Это подтвердилось впоследствии, когда ученые из Екатеринбурга нашли 5 фрагментов метеорита, общим весом 1 кг 200 гр.

По данным НАСА, липецкий метеорит двигался со скоростью 15 км/с и взорвался на высоте 27 километров. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 3 килотонны. На земле разрушений от ударной волны и осколков не последовало, в отличие от челябинского метеорита. Челябинский метеорит был диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тыс. тонн (по расчётам НАСА) вошёл в атмосферу Земли на скорости около 18 км/с. Спустя примерно 32,5 сек после этого небесное тело разрушилось. Разрушение представляло собой серию событий, сопровождавшихся распространением ударных волн. Общее количество высвободившейся энергии по оценкам НАСА составило около 440 килотонн. Во время взрыва метеорита 15 февраля 2013 года в Челябинске выбивало стекла в зданиях, выносили витрины, и сносило заборы. 

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#метеорит

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