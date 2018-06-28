НЛМК приглашает школьников на экскурсии в детский технопарк «Кванториум»

НЛМК приглашает гостей и жителей Липецка на экскурсию в детский технопарк «Кванториум». Мероприятие организовано в рамках праздничной программы в честь Дня металлурга.

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, посетить технопарк по адресу ул. Космонавтов, 20/3 можно 9, 10 и 12 июля в 10.00 и 13.00. Для этого необходимо до 11 июля оставить заявку по тел. 44-52-11 (НЛМК) или 72-70-81 (Квант Музей).



Познавательная программа для школьников в возрасте от 8 до 16 лет включает знакомство с Квант-музеем, где на практике можно убедиться в действии основных законов механики, акустики и электричества, а также получить понимание природных процессов, которые протекают в окружающем мире. Ребенка во время экскурсии могут сопровождать родители.



Музей науки занимает площадь более 200 квадратных метров и разбит на тематические зоны: Механика, Электричество и магнетизм, Химия, Оптические иллюзии, Логика и математика, Акустика, Природные явления. Все экспонаты музея являются интерактивными, поэтому каждый школьник может стать не просто наблюдателем, а участником, к примеру, процесса создания молнии или торнадо, а также самостоятельно инициировать химическую реакцию.



С 2016 года ПАО «НЛМК» является партнером детского технопарка «Кванториум», в прошлом году при поддержке предприятия для него открыли лабораторию материаловедения. В технопарке могут заниматься более 1,5 тыс. школьников. На современном высокотехнологичном оборудовании для них проводят занятия по прикладному программированию, нанотехнологиям, микробиологии и биотехнологиям, созданию беспилотников, геоинформатике, защите информации и многим другим направлениям.

