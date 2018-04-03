Культура

35 минут назад

В Липецке пройдёт Пасхальный фестиваль

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#Валерий Гергиев #фестиваль
В Липецке пройдёт Пасхальный фестиваль

В 2011-м году Валерий Гергиев попросил построить в Липецке концертный зал - теперь ансамбль Мариинского театра выступит в «Унионе».

9 апреля в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля в концерном зале «Унион» выступит Брасс-ансамбль Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

Напомним, в 2016-м году в свой пятый приезд в Липецкую область Валерий Гергиев первым делом наведался в новый Концертный зал имени Тихона Хренникова. Ещё в 2011 году Гергиев попросил построить в Липецке концертный зал. В мае 2014 года маэстро первый раз оценил реставрируемый концертный зал «Унион».

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, Брасс-ансамбль был создан в 2007 году на базе симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Коллектив активно гастролирует, является участником трех фестивалей, а также инициатором создания Международного фестиваля «Брасс-вечера в Мариинском». Репертуар ансамбля включает как произведения, специально написанные для этого состава, так и обработки известных произведений, сделанные музыкантами Мариинского театра.

XVII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 8 апреля по 9 мая 2018 года и станет одним из самых продолжительных и масштабных за всю историю фестиваля - рекордный музыкальный марафон продлится 32 дня.

По традиции фестиваль представит четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. Концерты всемирно известных солистов и ярчайших музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России и станут незабываемыми событиями в культурной жизни городов, принимающих фестиваль. Кульминацией фестиваля станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая в День Великой Победы.
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#Валерий Гергиев #фестиваль

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