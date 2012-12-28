Кредитная карта: закрыть правильно, чтобы не остаться в должниках

Кредитная карта оказывается удобным инструментом, если появляются не очень большие непредвиденные расходы, деньги понадобились срочно, буквально до зарплаты, а занимать у знакомых не хочется. Однако наступает момент, когда заемщик решает – кредитка больше не нужна.

GOROD48 подскажет основные правила – как правильно отказаться от кредитной карты, чтобы не попасть в должники.Кредитные карты в 2023 году в России стали реже брать заемщики от 30 лет и старше (снижение произошло во всех возрастных группах: 31-40 лет, 41-50 лет, 51-60 лет, 61-65 лет и старше 65 лет). Единственной возрастной группой, доля которой в структуре выданных кредитных карт выросла в 2023 году, оказались граждане моложе 25 лет – такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй по данным 3000 кредиторов. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил по итогам января 2024 года 84,9 тысячи рублей, и сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%.Карта с кредитным лимитом имеет свои особенности обслуживания. Мнение, что для закрытия карты достаточно погасить общий долг по кредиту и выбросить пластик, может обернуться неприятным сюрпризом – уведомлением от банка, что вы оказались в должниках.Процесс закрытия кредитной карты отличается от погашения обычного потребительского кредита. В этом случае недостаточно просто заплатить всю сумму долга. Закрытие кредитной карты - обязательный процесс, если вы больше не планируете пользоваться пластиком с принадлежащими банку средствами.Так, кредитка имеет возобновляемый лимит. Деньги выделяются на специальный счет, а сама карта, по сути, является инструментом доступа к ним. При окончании срока действия пластика или его утере выполняется замена, но кредитный договор продолжает действовать. И даже если вы перестали пользоваться картой, с кредитного счета возможны списания комиссии за обслуживание, за платные сервисы, за СМС-оповещения, за перевыпуск – если карту просто порезать на куски или где-то оставить лежать без использования, закрытием кредита это считаться не будет. Спустя какое-то время вы можете получить уведомление от банка о непогашенном долге. Если проигнорируете его, то потом придут сообщения о начисленных штрафах за вовремя не внесенные платежи.Официальное закрытие кредитки предусматривает расторжение договора с банком и закрытие еще и карточного счета. Так, даже если кредитную карту вам предложили вместе с другим банковским продуктом, а вы взяли ее «на всякий случай», не пользовались этой услугой, обязательно выясните, есть ли задолженность или положительный остаток. Для расторжения договора необходим нулевой баланс. В некоторых случаях началом действия договора между банком и заемщиком по кредитке является активация карты (кредитная карта на срок «до востребования») – нужно потратить деньги. Но бывают случаи, когда правилами банка предусмотрена автоматическая активация, если карта оформлена на ваше имя. В этом случае могут списываться плата за обслуживание, а если вы согласились на платные опции или сервисы – еще и за них.Закрыть кредитную карточку с текущей задолженностью не получится ни в одном российском банке. Правилами любого из них предусмотрено предварительное полное погашение долга, что выступает обязательным условием прекращения взаимоотношений клиента и финансовой организации.Вы проверили остаток на карте, узнали, что долга нет, у вас также нет подключенных платных сервисов – можно подавать в банк заявление о расторжении договора и закрытии счета. Для этого можно прийти в отделение банка с паспортом, позвонить в контактный центр, где подскажут, как подать заявление, если, например, в городе нет офиса, или использовать онлайн-приложение банка.Если долг на карте есть, его придется погасить – невнимательное чтение договора не освободит от обязанности погашения платежа. Если у вас остаются платные услуги, их также сразу нужно отключить, чтобы долг не копился дальше. Если на счете есть собственные средства сверх лимита, их нужно вывести, переведя на другой счет или сняв в банкомате.Заявление о расторжении договора сделает карту недействительной. Однако банку нужно время, чтобы закрыть кредитный счет – чаще всего это 30-45 дней. Счет на этот период будет переведен в статус «предзакрыт». Плату за обслуживание банк начислять не будет, но может списать деньги за дополнительные услуги - по этой причине важно заранее найти их и отключить. Также длительный срок необходим для подведения итогов очередного отчетного периода по кредитке – в это время могут прийти сведения по ранее совершенным операциям, начисление оплаты по подключенным к кредитке сервисам, проценты по кредиту за использование займа, если они начисляются в течение следующего месяца (например, в октябре – за сентябрь).После закрытия кредитки запросите в отделении банка справку об отсутствии долгов перед финансовой организацией, закрытие кредитки и счета прошли успешно. Наличие документа подтверждает отсутствие претензий к клиенту со стороны банка.