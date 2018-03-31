Заместителя главы района оштрафовали за отложенные в долгий ящик обращения граждан

В рамках работы Мобильной приемной прокурора области в Лебедянском районе выявлено нарушения федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверка установила, что в ноябре 2017 года жители Лебедяни обратились в администрацию района по вопросам установки мусорных контейнеров, ликвидации загрязнения реки Дон и другим доводам.

В январе 2018 г. в администрацию обратился житель села Покрово-Казацкая по вопросу отключения электроэнергии в его квартире.

Заявления были надлежащим образом зарегистрированы. Однако ответы на них даны в срок, значительно превышающий установленные законом 30 дней.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении заместителя главы района, ответственного за допущенные нарушения, дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления).

На основании акта прокурорского реагирования должностное лицо оштрафовано на 5000 рублей.

Помимо этого, в адрес главы муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.