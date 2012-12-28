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Погода в Липецке
273
сегодня, 15:23
2

Антициклон не пускает в Липецкую область снег

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью – от -5 до -10, днем – от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью – от -7 до -9, днем – от -1 до -3 градусов.

День 26 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 32 градусов мороза.

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Комментарии (2)

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46 минут назад
Правильно делает)))Хватит снега,мороза,ждём тепло и солнце
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Не эксперт
58 минут назад
И пусть скорей весна наступит! Хоть и февраль для нас зима, Так долго продолжать не дело, Пусть скорей придёт весна, Зима уж слишком надоела!
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