Знаете ли вы, как в Липецке начался видеобум и погибли кинотеатры

В конце восьмидесятых годов не было в СССР техники, вожделеннее видеомагнитофона. За возможность смотреть любые фильмы и клипы из-за железного занавеса, а не только одобренные идеологами, советские граждане были готовы отдавать сумасшедшие деньги (конечно те, у они были). Когда партийные вожжи ослабли, и западное кино перестало быть крамолой, видеосалоны, а затем видеопрокаты всего за пару лет убили кинотеатры, и заложили основу неистребимого до сих пор контентного пиратства. О том, как в Липецке появились первые видеосалоны в новом выпуске #а знаете ли вы.