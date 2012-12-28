Общество
195
31 минуту назад
2
Знаете ли вы, как в Липецке начался видеобум и погибли кинотеатры
В конце восьмидесятых годов не было в СССР техники, вожделеннее видеомагнитофона. За возможность смотреть любые фильмы и клипы из-за железного занавеса, а не только одобренные идеологами, советские граждане были готовы отдавать сумасшедшие деньги (конечно те, у они были). Когда партийные вожжи ослабли, и западное кино перестало быть крамолой, видеосалоны, а затем видеопрокаты всего за пару лет убили кинотеатры, и заложили основу неистребимого до сих пор контентного пиратства. О том, как в Липецке появились первые видеосалоны в новом выпуске #а знаете ли вы.
Первые видеомагнитофоны в США и в СССР начали разрабатывать почти одновременно: в 1957 году первый видеомагнитофон Ampex появился в Америке, а в 1959-м Госкомиссия приняла первый советский видеомагнитофон «КМЗИ» (комплект магнитной записи изображения), он же «Электрон». В середине 70-х в СССР начался выпуск и первого бытового видеомагнитофона «Электроника-501-видео», разработанного на основе японского «Sony AV-3400». Его собирали в Воронеже с 1974 года. Другую модель выпускал ленинградский завод «Позитрон».
Фото: vintage-technics.ru
В Липецке о такой технике и ее возможностях — записи видео на камеру и его воспроизведения на телевизоре — областная газета сообщает в 1971 году.
А в 1974 году «Ленинское знамя» рассказало работе в Ленинграде аж 32-х поточных линии по производству видеомагнитофонов
В том же году, 19 февраля 1974-го, в Липецке открылся ЦУМ, а уже через год сообщалось о решении приобрести для него видеомагнитофон, для трансляции в торговом зале дефиле моделей. В конце 1975-го чудо-техника заработала на этажах ЦУМа.
Кстати, до открытия ЦУМа на улице Зегеля, центральный городской универмаг работал на улице Ворошилова, в здании, в котором позже разместится известный «Детский мир». Именно в нем, первом еще ЦУМе, зародились показы мод.
В 1979 году в Липецке появилась реклама воронежского фирменного магазина «Электроника», предлагавшего за наличный расчет комплект из видеомагнитофона «Электроника-501-видео» и видеокамеры. Стоил комплект 2 623 рубля. Автомобиль «Жигули» стоил в эти годы семь тысяч рублей, мотоцикл «Урал» — 1750.
Через два года воронежские видеомагнитофоны подорожали до 3195 рублей.
В 1982 году видеомагнитофоны продавались уже и в Липецке. Правда купить их могли только предприятия и организации за безналичный расчет — на универсальной базе облпотребсоюза. Стоила техника от 1974 до 2543 рублей. Реклама размещалась в «Ленинском знамени».
Интересно и то, что в том же номере газеты опубликовано объявление о комплектации группы туристов в круиз вокруг Японии по маршруту: Находка – Кинадзава – Кагасима - Ибусуки-Хирасима – Кобэ – Киото – Токио – Нико - Отара – Саппоро - Находка. Тур, организуемый липецким облсовпрофом, стоил от 1600 до 2100 рублей.
То есть, липчане вполне себе могли побывать в Японии, привезти видеотехнику и многократно окупить поездку. Многие помнят комиссионный отдел в ЦУМе и такой же магазин в районе старого рынка набитые западной техникой. В них ходили смотреть на зарубежные «видаки» и «мафоны», как в музей.
Несмотря на то, что видеомагнитофоны не являлись диковинкой позволить себе технику стоимость в половину «Жигулей» могли немногие. На широком экране «видак» советские граждане увидели в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Он имелся у героини Ноны Мордюковой — спекулянтки по прозвищу Дядя Миша. В фильме на «видаке» Дяди Миши мозамбикский певец Африк Симон поет хит «Hafanana». Кстати, «Ленинское знамя» опубликовало рецензию Исаака Розенфельда на фильм Рязанова с рассказом и о видеомагнитофоне. Это был 1983 год.
Кстати, видеомагнитофон Дяди Миши уже VHS-формата, к которому пришли все производители такой техники. До VHS единого стандарта записи/воспроизведения не существовало, и производители использовали разные, в том числе свои эксклюзивные разработки.
В «Вокзал для двоих» Мордюкова – Дядя Миша говорит героине Людмилы Гурченко, что каждая видеокассета с фильмом стоит 300 рублей. Такая цена на кассеты продержится до конца восьмидесятых годов.
В 1984 году «Ленинское знамя» сообщает о появлении видеомагнитофона в кабинете политпросвещения НЛМК. А два года спустя и в музее НЛМК
Конечно же, «видаки» есть и у обеспеченных липчан: местных Дядь Миш, всевозможных начальников, и у дальнобойщиков, которые ездили за границу. На улице Баумана, кстати, работала автобаза «Минплодоовощторга» — престижнейшее место работы, на которую устраивались по огромному блату, и только водители — суперпрофессионалы.
Просмотр зарубежных фильмов, в особенности эротики и уже тем более порно был связан с серьезным риском: владельца «видака» могли посадить за распространение порнографии. Причем порнографией советскими экспертами и судами признавались сцены из мировой классики: «Крестного отца» или «Однажды в Америке». Доносили на владельцев сказочной техники обычно соседи: опергруппа милиции отключала в квартире свет, кассета оставалась в видеомагнитофоне — доказательство преступления на лицо.
Первый видеосалон
Впрочем обуздать проникновение видеотехники в страну Советская власть оказалась не в состоянии, к тому же скоро начинается Перестройка, режим смягчатся и в 1986 году Совет Министров РСФСР своим распоряжением предписывает повсеместное открытие видеозалов и пунктов проката видеокассет. Первый такой прокат открылся в Воронеже.
В Липецкой области за организацию видеозалов берутся комсомольцы: предполагалось использование видеомагнитофонов на вечерах танцев.
В то время на всех дискотеках звучит песня «Видео» группы «Мираж»:
У меня теперь миллион друзей
Их привёл ко мне новый чародей
Всё, что захочу, мне покажет он
Мир осветит нам он со всех сторон
Видео, видео - снова я вижу мерцающий свет
Видео, видео - стоит включить - и меня с вами нет
Видео, видео - это не сказка, это не сон
Видео, видео - стану такой, как она и как он
Техника чудес, воплощенье грёз
Можно смотреть с улыбкой, а можно всерьёз
Столько новых лиц, музыка и смех
Я люблю это, я приглашаю всех
С началом кампании по развитию кооперативов в области появляется и первый частный видеосалон. Он открывается в Ельце осенью 1987 года рядом с кинотеатром «Россия». Посетителям салона кроме видеосеансов предлагали соки, мороженое, кофе. Все это входило в стоимость билета — 3 рубля в вечернее время. Детский сеанс, стоивший один рубль, проводился утром и днем. Для сравнения, в том же кинотеатре «Россия» билет на детский фильм стоил 10 копеек, на взрослый — 25 копеек.
Летом того же года газета «Лениникое знамя» опубликовала статью о царившей в санатории «Сухоборье» скуке, и о планах открыть в нем видеосалон. Реализовали эти планы также кооператоры. GOROD48 пообщался с одним из первых липецких видеопрокатчиков Олегом С., который начинал именно с «Сухоборья»
— В 1987 году я вернулся из армии, устроился на работу. Строили объект в «Сухоборье». Один из парней приносил на стройку свой видемаогнитофон «Aivа» и мы работали, на фоне каких-нибудь концертов, или кино. Отдыхающие это заметили, начали любопытствовать. Ну что ж? Начиналось время было поощрения частной инициативы. Подумали и решили — почему бы не устраивать показы для отдыхающих? И начали бизнес! Фильмы смотрели охотно. Довольны остались все — мы, отдыхающие и руководство базы отдыха. Наши показы быстро и качественно решили проблему скуки.
1988-й прорывной
Началом массового открытия видеосалонов в Липецке можно считать 1988 год. В январе 1988-го «Ленинское знаменя» сообщает об открытии видеосалона в ДК профсоюзов (ОЦКНТ). Его организовал видеоинженер ДК Андрей Юдин.
Работал первый видеосалон через пень-колоду. И уже в мае в газете вышла проблемная статья. В ней рассказывалось, что частые срывы в работе салона обусловлены многими факторами, одним из которых являлась дороговизна видеокассет. В фонотеке ДК имелось 100 кассет. Расширять ее было не на что. Андрей Юдин сетовал, что даже одну кассету в месяц ДК не тянул. В итоге сотню кассет посетители салона пересмотрели по несколько раз, и на сеансы уже мало кто ходил. Ну и сам Андрей Юдин устал работать за зарплату в 135 рублей, под постоянным прессингом руководства ДК, требующего выполнения плана.
В августе того же года газета публикует еще одну проблемную статью, в которой рассказывалось с каким трудом создаются видеосалоны. Из этой статьи становится известно, что кроме видеосалона в ДК профсоюзов работало, точнее пробовало силы видео-кафе в кинотеатре «Космос».
Сохранилось свидетельство первого видеопоказа в ДК ЛТЗ. Тогда для работников завода продемонстрировали американский фильм «Вспышка».
Пока же официоз «не мычал, не телился», в дело вмешалась «рука рынка» — на сцену вышли частники. Они начали массово открывать видеосалоны: первые появляются в нескольких кафе, в павильоне напротив железнодорожного вокзала. Липчане устремляются смотреть драки монахов из Шаолиня, фильмы с Брюсом Ли и Арнольдом Шварценеггером.
Билет на сеанс в салон стоил рубль, вечером — на фильм для взрослых уже 3 рубля. Вот как описывал эти сеансы в своей песне шансонье Владимир Асмолов:
В кинозале темном
Ты вздыхаешь томно
Но поверь мне Тома
Это все не секс
Нет еще не скоро
Наша киношкола
Будет в виде голом
Представлять прогресс
Открылся видеосалон даже в добринском совхозе «Петровский», так в селе хотели удержать молодежь.
Липчанин Олег С. вспоминает, что сразу несколько салонов открылись в Нижнем парке. Например, в шатре неподалеку от зеленого театра. А он с друзьями арендовал у парка помещение рядом с подземным переходом и открыли салон на 20 мест. Он же с компанией открыл салон в «Юбилейном».
Один из первых видеосалонов располагался в помещении под лестницей в Нижнем парке
— За кассетами ездили в Москву на Рижские рынок, или на развалы у ДК Горбунова. Видеомагнитофоны использовали разные. «ВМы» воронежские, «Панасоники» потом пошли. Работали также и по базам отдыха. Директора принимали нас на работу сторожами, хлеборезами, но мы занимались только одним — показом видеофильмов. Вообще, чаще старались вести дело официально, а чтобы не заморачиваться с кооперативами, устраивались на работу. Так однажды вели дело с профсоюзами.
В следующем, 1989 году в Липецке уже множество салонов, и где они только не находились. Так продолжалось до начала 90-х. Затем все пошло на спад, так как видеомагнитофоны появились в каждой семье и на сцену вышли видеопрокаты. Найти прилавок с коробкой полной карточек с описанием фильма можно было в любом магазине, и даже в киосках. Первоначально прокатчики требовали помимо денег еще и паспорт в залог — кассеты все же были дороги. Впрочем, купить их не представляло никакой проблемы. Фильмы для продажи и прокатов тиражировались в самом Липецке — пиратские студии работали на съемных квартирах: стойки с десятками одновременно работающих видеомагнитофонов, вентиляторы охлаждающие нагретый ими воздух. На принтере распечатывалась название фильма, лист разрезался на полоски и крепился скотчем к боковой панели кассеты.
Все это, в конце-концов, напрочь убило кинопрокат. Именно в это время опустели липецкие кинотеатры и до наших дней в своем первоначальном виде не дожил ни один из них.
В эпоху же возросшей конкуренции, участники бизнеса проникли везде — даже в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП).
— Да, заключали договор с учреждением, ездили с аппаратурой. При каждом визите обыск, снимали панели с телевизора, с самого «видака». Но зал «контингент» заполнял до отказа.
У Олега даже сохранился тот видеомагнитофон «Фунай», который развлекал контингент ЛТП.
Хоть и хранится новолипецкий лицензионный «Фунай» в подвале, но в рабочем состоянии
— «Фунаи» на рубеже 90-х собирали по лицензии на НЛМК. Вы бы знали, как охотились за теми новолипецкими «Фунаями»! Их разыгрывали среди рабочих комбината. Отец работал на НЛМК и нам достался «Фунай». На выходе из комбината, стояли представители южных народностей и сразу же предлагали за новый, в упаковке видеомагнитофон машину, — вспоминает Олег С.
Этот новолипецкий «Фунай» пережил эпоху первичного накопления капитала. Он и сейчас в рабочем состоянии. И имеет один лишь небольшой скол — упал из рук владельца во время гастролей в ЛТП. Оказалась японско-липецкая техника неубиваемой, дожившей до времени, когда видеосалон с миллионами фильмов у каждого в кармане.
Фото:pub.lib48.ru, «Липецк вчера и сегодня»
0
0
0
2
0
Комментарии (3)