Лед на водоемах города становится непрочным

Выходить на него с каждым днем все опаснее.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» обращает внимание горожан на опасность выхода на весенний лед. На водоёмах наступает период резкого разрушения льда. Этому активно способствуют плюсовые температуры, весеннее солнце, ветреная погода и осадки. Выходить на лёд с каждым днём становится всё опаснее - существует вероятность провала.

Спасатели обращаются ко всем любителям подледного лова: будьте предельно осторожны и не подвергайте свою жизнь неоправданному риску!

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами нуждаетесь в помощи, обращайтесь по круглосуточному телефону «112».