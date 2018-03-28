26 минут назад
Лед на водоемах города становится непрочным
Выходить на него с каждым днем все опаснее.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» обращает внимание горожан на опасность выхода на весенний лед. На водоёмах наступает период резкого разрушения льда. Этому активно способствуют плюсовые температуры, весеннее солнце, ветреная погода и осадки. Выходить на лёд с каждым днём становится всё опаснее - существует вероятность провала.
Спасатели обращаются ко всем любителям подледного лова: будьте предельно осторожны и не подвергайте свою жизнь неоправданному риску!
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами нуждаетесь в помощи, обращайтесь по круглосуточному телефону «112».