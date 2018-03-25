сегодня, 09:27
У «Липецка-Индезита» самый легкий отрезок в чемпионате: собираем очки в матчах с аутсайдерами
Команда из райцентра упорного сопротивления оказать не смогла.
«Липецк-Индезит» не испытал проблем в матче с аутсайдером высшей лиги «А» «Импульсом» из Волгодонска (Ростовская область).
Команда из городка с населением 170 жителей занимает предпоследнюю строчку в таблице и опережает лишь «совсем никакой» «Воронеж», статистика которого бьет все рекорды – 35 поражений в 35 матчах.
В первых двух партиях индезиточки не позволили волейболисткам из райцентра даже «поднять головы»: игровые отрезки завершились в пользу хозяек – 25:14 и 25:15.
Лишь в третьем сете, когда уже начала давать знать о себе усталость и психологически липчанки немного расслабились, зрители увидели подобие борьбы. Ко второму техническому перерыву «Липецк-Индезит» вел – 16:13, но затем вдруг растерял преимущество и даже уступал в счете – 18:20. Пришлось нашим девушкам вновь включаться на полную, и в итоге преимущество было возвращено. В оставшееся время соперницы смогли набрать всего одно очко, а липчанки легко довели партию до победы – 25:21, а вместе с ней и весь матч.
В турнирной таблице «Липецк-Индезит» поднялся на 4-е место. Любопытно, что при старой системе распределения команд в турнирной таблице липчанки занимали бы сейчас 3-е место, набрав 67 очков. Но теперь во главу угла ставится количество побед (при любом количестве партий), поэтому «Липецк-Индезит» уступает курскому «ЮЗГУ-Атому».
Впрочем, у липчанок есть все шансы зацепиться за «тройку», ведь в следующем туре команду Геннадия Смирнова ждет «халява»: нужно просто приехать в Воронеж и по сути просто расписаться в получении двух побед.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В(5)
|
П(5)
|
С:П
|
О
|
1
|
Северянка
|
35
|
30(2)
|
5(2)
|
97:29
|
90
|
2
|
Приморочка
|
35
|
24(3)
|
11(5)
|
86:44
|
74
|
3
|
ЮЗГУ-Атом
|
35
|
24(6)
|
11(0)
|
77:52
|
66
|
4
|
Липецк-Индезит
|
35
|
23(7)
|
12(5)
|
83:57
|
67
|
5
|
Спарта
|
35
|
22(5)
|
13(4)
|
77:57
|
65
|
6
|
Тулица
|
35
|
22(5)
|
13(4)
|
77:52
|
65
|
7
|
Самрау-УГНТУ
|
35
|
17(6)
|
18(5)
|
66:71
|
50
|
8
|
Тюмень-ТюмГУ
|
35
|
16(2)
|
19(4)
|
64:70
|
50
|
9
|
Олимп
|
35
|
12(3)
|
23(7)
|
55:80
|
40
|
10
|
Луч
|
35
|
12(5)
|
23(4)
|
53:82
|
35
|
11
|
Импульс
|
35
|
8(1)
|
27(4)
|
41:86
|
27
|
12
|
Воронеж
|
35
|
0
|
35(1)
|
9:105
|
-1(-2*)
*ВК «Воронеж» оштрафован на два очка за неявку на матчи во Владивосток.