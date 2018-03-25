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У «Липецка-Индезита» самый легкий отрезок в чемпионате: собираем очки в матчах с аутсайдерами

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У «Липецка-Индезита» самый легкий отрезок в чемпионате: собираем очки в матчах с аутсайдерами

Команда из райцентра упорного сопротивления оказать не смогла.

«Липецк-Индезит» не испытал проблем в матче с аутсайдером высшей лиги «А» «Импульсом» из Волгодонска (Ростовская область).

Команда из городка с населением 170 жителей занимает предпоследнюю строчку в таблице и опережает лишь «совсем никакой» «Воронеж», статистика которого бьет все рекорды – 35 поражений в 35 матчах.

В первых двух партиях индезиточки не позволили волейболисткам из райцентра даже «поднять головы»: игровые отрезки завершились в пользу хозяек – 25:14 и 25:15.

Лишь в третьем сете, когда уже начала давать знать о себе усталость и психологически липчанки немного расслабились, зрители увидели подобие борьбы. Ко второму техническому перерыву «Липецк-Индезит» вел – 16:13, но затем вдруг растерял преимущество и даже уступал в счете – 18:20. Пришлось нашим девушкам вновь включаться на полную, и в итоге преимущество было возвращено. В оставшееся время соперницы смогли набрать всего одно очко, а липчанки легко довели партию до победы – 25:21, а вместе с ней и весь матч.

В турнирной таблице «Липецк-Индезит» поднялся на 4-е место. Любопытно, что при старой системе распределения команд в турнирной таблице липчанки занимали бы сейчас 3-е место, набрав 67 очков. Но теперь во главу угла ставится количество побед (при любом количестве партий), поэтому «Липецк-Индезит» уступает курскому «ЮЗГУ-Атому».

Впрочем, у липчанок есть все шансы зацепиться за «тройку», ведь в следующем туре команду Геннадия Смирнова ждет «халява»: нужно просто приехать в Воронеж и по сути просто расписаться в получении двух побед.

Положение команд

М

Команда

И

В(5)

П(5)

С:П

О

1

Северянка

35

30(2)

5(2)

97:29

90

2

Приморочка

35

24(3)

11(5)

86:44

74

3

ЮЗГУ-Атом

35

24(6)

11(0)

77:52

66

4

Липецк-Индезит

35

23(7)

12(5)

83:57

67

5

Спарта

35

22(5)

13(4)

77:57

65

6

Тулица

35

22(5)

13(4)

77:52

65

7

Самрау-УГНТУ

35

17(6)

18(5)

66:71

50

8

Тюмень-ТюмГУ

35

16(2)

19(4)

64:70

50

9

Олимп

35

12(3)

23(7)

55:80

40

10

Луч

35

12(5)

23(4)

53:82

35

11

Импульс

35

8(1)

27(4)

41:86

27

12

Воронеж

35

0

35(1)

9:105

-1(-2*)

*ВК «Воронеж» оштрафован на два очка за неявку на матчи во Владивосток.


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