У «Липецка-Индезита» самый легкий отрезок в чемпионате: собираем очки в матчах с аутсайдерами

Команда из райцентра упорного сопротивления оказать не смогла.

«Липецк-Индезит» не испытал проблем в матче с аутсайдером высшей лиги «А» «Импульсом» из Волгодонска (Ростовская область).

Команда из городка с населением 170 жителей занимает предпоследнюю строчку в таблице и опережает лишь «совсем никакой» «Воронеж», статистика которого бьет все рекорды – 35 поражений в 35 матчах.

В первых двух партиях индезиточки не позволили волейболисткам из райцентра даже «поднять головы»: игровые отрезки завершились в пользу хозяек – 25:14 и 25:15.

Лишь в третьем сете, когда уже начала давать знать о себе усталость и психологически липчанки немного расслабились, зрители увидели подобие борьбы. Ко второму техническому перерыву «Липецк-Индезит» вел – 16:13, но затем вдруг растерял преимущество и даже уступал в счете – 18:20. Пришлось нашим девушкам вновь включаться на полную, и в итоге преимущество было возвращено. В оставшееся время соперницы смогли набрать всего одно очко, а липчанки легко довели партию до победы – 25:21, а вместе с ней и весь матч.

В турнирной таблице «Липецк-Индезит» поднялся на 4-е место. Любопытно, что при старой системе распределения команд в турнирной таблице липчанки занимали бы сейчас 3-е место, набрав 67 очков. Но теперь во главу угла ставится количество побед (при любом количестве партий), поэтому «Липецк-Индезит» уступает курскому «ЮЗГУ-Атому».

Впрочем, у липчанок есть все шансы зацепиться за «тройку», ведь в следующем туре команду Геннадия Смирнова ждет «халява»: нужно просто приехать в Воронеж и по сути просто расписаться в получении двух побед.

Положение команд

М Команда И В(5) П(5) С:П О 1 Северянка 35 30(2) 5(2) 97:29 90 2 Приморочка 35 24(3) 11(5) 86:44 74 3 ЮЗГУ-Атом 35 24(6) 11(0) 77:52 66 4 Липецк-Индезит 35 23(7) 12(5) 83:57 67 5 Спарта 35 22(5) 13(4) 77:57 65 6 Тулица 35 22(5) 13(4) 77:52 65 7 Самрау-УГНТУ 35 17(6) 18(5) 66:71 50 8 Тюмень-ТюмГУ 35 16(2) 19(4) 64:70 50 9 Олимп 35 12(3) 23(7) 55:80 40 10 Луч 35 12(5) 23(4) 53:82 35 11 Импульс 35 8(1) 27(4) 41:86 27 12 Воронеж 35 0 35(1) 9:105 -1(-2*)

*ВК «Воронеж» оштрафован на два очка за неявку на матчи во Владивосток.