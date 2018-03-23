В Липецке перекрывают подъезды к Петровскому мосту

Сегодня вечером перекрывается заезд с улицы Неделина.

В Липецке начался первый этап реорганизации движения по мостам, соединяющим левый и правый берега города.

Сейчас заезд на Петровский мост со стороны улицы Неделина перекрывают водоналивными барьерами. Также в эту ночь рабочие начнут устанавливать столбики на новой части моста в сторону Левобережья. Они будут разделять его на две полосы, по которым в обоих направлениях организуют проезд.

Полностью проезд по реконструируемой части моста перекроют после окончания работ на новом мостовом переходе. Это произойдёт около двух часов ночи.