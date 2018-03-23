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сегодня, 21:00

В Липецке перекрывают подъезды к Петровскому мосту

23 2416
#Петровский мост
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В Липецке перекрывают подъезды к Петровскому мосту

Сегодня вечером перекрывается заезд с улицы Неделина.

В Липецке начался первый этап реорганизации движения по мостам, соединяющим левый и правый берега города.

Сейчас заезд на Петровский мост со стороны улицы Неделина перекрывают водоналивными барьерами. Также в эту ночь рабочие начнут устанавливать столбики на новой части моста в сторону Левобережья. Они будут разделять его на две полосы, по которым в обоих направлениях организуют проезд.

Полностью проезд по реконструируемой части моста перекроют после окончания работ на новом мостовом переходе. Это произойдёт около двух часов ночи.

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#Петровский мост
3

Комментарии (23)

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Липецкий

1 минуту назад
Нытики...зажрались, целлюлитом обросли, пешком походите,в трамвае потретесь,не похудеете. Один хрен на новый год нажрете всё и по " тачкам"
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Кузьмич

4 минуты назад
Не впервой блокаду переживать.
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Бим

22 минуты назад
А асфальт на новом мосту менять не планируют в этом году?
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Жопен

22 минуты назад
Это жопа!
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ыврпр

28 минут назад
прям как фашисты при блокаде ленинграда! дорогц жизни бкз пробок подавайте нам
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народ

37 минут назад
Стерпится слюбится, привыкнется и забудется.
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Алкаш

48 минут назад
А мне пофиг на ваш мост. Мне Королёв обещал метро к 1-ому апреля. А Королёв врать не будет.
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* для народа

48 минут назад
гостья, ты еще про Моисея и хождение по пустыне вспомни.
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гостья

55 минут назад
во действительно разнылись, лишь пострадать и поныть...вы определитесь: или временные неудобства и ремонт Петровского моста или оставлять все блага для авто и пусть рушится Петровский мост....мост уже надо ремонтировать, но без неудобств временных не обойтись
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житель

сегодня, 21:38
Народ, это все мы адепты единожуликов и единоворов - пособники фашистов！Мы вас еще 6 лет долбать будем！
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