Третий российский пилот в истории «Формулы-1» готов к дебютному заезду



Уже в эти выходные любителей автоспорта ждет первый Гран-при 2018 года, который пройдет в Австралии. Для российских болельщиков возобновление сезона в «Формуле-1» станет особенно волнительным в связи с дебютом отечествен22-летний спортсмен стал основным пилотом британской «конюшни» «Уильямс».

ного пилота Сергея Сироткина.



Как пишут «Известия», эксперты отмечают, что в дебютном сезоне никто не ждет от россиянина мгновенного успеха.



«Хорошим результатом будет середина пелотона, оптимистичным — 6–10-е места. Сергей очень хорошо зарекомендовал себя в ходе зимы со всех сторон, хорошо работает с инженерами. По зимним тестам складывается впечатление, что машина у «Уильямс» быстрая, но требует настройки», –– сказал бывший пилот «Формулы-2», экс-спортивный директор «Формулы России» Иван Самарин.

При этом начинать карьеру в королевских гонках Сироткину предстоит на трассе в Австралии, которую считают не лучшим местом для дебюта молодого пилота.