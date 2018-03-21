Липчан просят убрать личный автотранспорт из дворов на время уборки снега

Утром в Липецке управляющие компании на расчистку дворовых территорий от снега вывели более 500 дворников и 17 единиц техники. Сейчас это количество увеличено до 700 человек и 25 спецмашин.

Рабочие очищают входные группы от снега и наледи и посыпают песко-соляной смесью, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Сотрудниками департамента осуществляется мониторинг состояния закрепленных территорий при помощи камер ПАО «Ростелеком», на места выезжают «мобильные бригады», которые координируют работу дворников и спецтехники.

Для проведения качественной уборки снега департамент ЖКХ обращается к липчанам с просьбой убрать машины с придомовой территории и в течение двух дней ограничить парковку автомобилей во дворах, чтобы обеспечить возможность проезда спецтехники.

Оставить заявку на проведение работ или сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения горожане могут по единому номеру телефона 522-639? сообщает пресс-служба администрации Липецка.