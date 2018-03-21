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сегодня, 15:46

Липчан просят убрать личный автотранспорт из дворов на время уборки снега

17 786
#снегопад
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Липчан просят убрать личный автотранспорт из дворов на время уборки снега

Утром в Липецке управляющие компании на расчистку дворовых территорий от снега вывели более 500 дворников и 17 единиц техники. Сейчас это количество увеличено до 700 человек и 25 спецмашин. 

Рабочие очищают входные группы от снега и наледи и посыпают песко-соляной смесью, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

 Сотрудниками департамента осуществляется мониторинг состояния закрепленных территорий при помощи камер ПАО «Ростелеком», на места выезжают «мобильные бригады», которые координируют работу дворников и спецтехники.

Для проведения качественной уборки снега департамент ЖКХ обращается к липчанам с просьбой убрать машины с придомовой территории и в течение двух дней ограничить парковку автомобилей во дворах, чтобы обеспечить возможность проезда спецтехники.

Оставить заявку на проведение работ или сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения горожане могут по единому номеру телефона 522-639? сообщает пресс-служба администрации Липецка.

17 786
#снегопад
2

Комментарии (17)

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Г48

3 минуты назад
Днем все дворы пустые от машин - люди на работу уезжают. Чисть - не хочу.
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Светлана

5 минут назад
Все горожане-автомобилисты каждый день умудряются проехать утром и вечером, а спецтехника третий месяц никак в липецкие дворы не заедет))
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мэр Гамбурга

13 минут назад
сгребать автохлам с дорог вместе со снегом.
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дворник

14 минут назад
разогнать таратайки со всех дворов и больше их туда не пускать.
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виктор

30 минут назад
Ещё раз для тербуно-ботов: раз автомобили жильцов по нечищенным дворовым дорогам, хоть и буксуя, проезжают - то и снегоуборочный манёвренный трактор (его габариты = размерам форда-фокуса, а * разворота меньше) вполне проедет! - но мэрия игнорирует расчистку дворов, сосредоточив всю технику у Театральной и Соборной площадей.
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Весна

33 минуты назад
Прошу чинуш из гореадминисрации не возбуждаться.Крепитесь люди, скоро лето......
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Нах

44 минуты назад
Надо было чистить когда оттепель была ЛОКК позор
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логика автохамов :

52 минуты назад
виктор, .... твоя брошенная на дороге таратайка только тебе не мешает ,по принципу - как нибудь проедут - это их проблемы проблемы .
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виктор

сегодня, 16:27
Дворовую дорогу прочистить авто не мешают - все как-то проезжают ежедневно. Просто снова нужна чинушам отмазка: не они бездействуют и экономят, а плохие липчане снова мэру попались.
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УК РСУ-2

сегодня, 16:22
УК РСУ-2 на 21 микрорайоне спецтехникой не чистит дворы ни сегодня, ни вчера: всю зиму трактор не чистит дворы.
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