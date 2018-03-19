«Казаки России» выступили в Кремле

В день выборов прошёл фестиваль народного искусства.

Накануне, 18 марта государственный театр танца "Казаки России" выступил на грандиозном фестивале народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»



Как сообщают «Казаки России», уже во второй раз Государственный Кремлевский Дворец собрал прославленные Государственные академические хоровые и танцевальные коллективы России на масштабный и мощный праздник народного вокального, танцевального и музыкального искусства с интереснейшим сценарием-действом и оформлением в виде художественного повествования, декорациями и спецэффектами.