Культура

сегодня, 20:07

«Казаки России» выступили в Кремле

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#Казаки России

В день выборов прошёл фестиваль народного искусства.

Накануне, 18 марта государственный театр танца "Казаки России" выступил на грандиозном фестивале народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»

Как сообщают «Казаки России», уже во второй раз Государственный Кремлевский Дворец собрал прославленные Государственные академические хоровые и танцевальные коллективы России на масштабный и мощный праздник народного вокального, танцевального и музыкального искусства с интереснейшим сценарием-действом и оформлением в виде художественного повествования, декорациями и спецэффектами.
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#Казаки России

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