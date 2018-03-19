В Липецкой области реализовывали рапс без документов

Занималось этим сельхозпредприятие из Елецкого района

Специалистами Управления Россельхознадзора по Липецкой области была проведена внеплановая документарная проверка сельхозтоваропроизводителя Елецкого района Липецкой области по соблюдению требований законодательства в сфере осуществления надзора по качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки.

При проведении проверки выявлены факты нарушений обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», а именно: при реализации партии рапса урожай 2017 года, была представлена декларация о соответствии в которой отражается недостоверное декларирование соответствия продукции (рапс) по следующим основаниям: отсутствуют сведения о продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением; неправильно указано название ГОСТа, в соответствии с которым изготовлена продукция; неверно указан код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза; отсутствует номер приложения к техническому регламенту, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция; в дополнительной информации отсутствуют данные о месте происхождения, об условиях и месте хранения.

Следовательно зерно рапса реализовывалось без документов, подтверждающих безопасность зерна, декларации о соответствии и протокола испытаний, а также в сопроводительной документации не содержалась информация о декларации о соответствии.

В отношении должностного лица, ответственного за реализацию зерна были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», ст.14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия продукции», ст.14.45 КоАП РФ «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», сообщили в управлении Россельхознадзора Липецкой области.