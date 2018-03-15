Около 2 тысяч выпускников сегодня репетировали ЕГЭ по математике

Экзамен пытались сдать на базовом и профильном уровнях.

Сегодня состоялась общегородское репетиционное тестирование учащихся 11-х классов по математике на базовом и профильном уровне. Как сообщили в городском департаменте образования, в мероприятии приняли участие около 2000 выпускников.

Перед этим во всех школах с выпускниками был проведён инструктаж по процедуре репетиционного тестирования, заполнению бланков единого государственного экзамена. Обращено внимание учащихся на запрет иметь при себе в день проведения репетиционного тестирования (в период с момента входа в ППРТ и до окончания тестирования) средства связи и электронно- вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и учреждению во время проведения тестирования.

Накануне, 14 марта 2018 года состоялась Всероссийская апробация единого государственного экзамена по математике на профильном уровне. Город Липецк вошел в число площадок для тренировочного тестирования. Пробовали «сдать» ЕГЭ 327 обучающихся 11 (12)-х классов из 10 общеобразовательных учреждений города, которые являются пунктами проведения ЕГЭ (ОУ № 2, 5, 9, 21, 38, 45, 47, 49, 68, 70). Все участники пробного ЕГЭ действительно выбрали ЕГЭ по математике профильного уровня.

Мероприятие было организовано, чтобы апробировать технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и отработки механизма сдачи ЕГЭ с соблюдением всех процедур.



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