Полицейские и спасатели вызволили из заточения глухонемого пенсионера

Пожилой человек провел три дня в запертой квартире.

Сегодня днем прохожие заметили в окне третьего этажа жилого дома по улице Тельмана в Липецке мужчину, который явно собирался прыгнуть вниз.



Липчане вызвали полицейских и спасателей. Последние развернули пожарную лестницу, по которой к мужчине, оказавшимся глухонемым, поднялся участковый уполномоченный.



Оказалось, что в окно 82-летний пенсионер вылез вовсе не из-за суицидальных наклонностей. Он потерял ключи и три дня не мог выйти из дома, поэтому решил спустится на улицу с помощью связанных простыней..





