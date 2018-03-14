Происшествия

сегодня, 15:25

Полицейские и спасатели вызволили из заточения глухонемого пенсионера

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#падение с высоты
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Полицейские и спасатели вызволили из заточения глухонемого пенсионера

Пожилой человек провел три дня в запертой квартире.

Сегодня днем прохожие заметили в окне третьего этажа жилого дома по улице Тельмана в Липецке мужчину, который явно собирался прыгнуть вниз.

Липчане вызвали полицейских и спасателей. Последние развернули пожарную лестницу, по которой к мужчине, оказавшимся глухонемым, поднялся участковый уполномоченный. 

Оказалось, что в окно 82-летний пенсионер вылез вовсе не из-за суицидальных наклонностей. Он потерял ключи и три дня не мог выйти из дома, поэтому решил спустится на улицу с помощью связанных простыней.. 


1 840
#падение с высоты
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Комментарии (1)

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Мария Белова

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