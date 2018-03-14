Происшествия
сегодня, 15:25
Полицейские и спасатели вызволили из заточения глухонемого пенсионера
1 840
Пожилой человек провел три дня в запертой квартире.
Сегодня днем прохожие заметили в окне третьего этажа жилого дома по улице Тельмана в Липецке мужчину, который явно собирался прыгнуть вниз.
Липчане вызвали полицейских и спасателей. Последние развернули пожарную лестницу, по которой к мужчине, оказавшимся глухонемым, поднялся участковый уполномоченный.
Оказалось, что в окно 82-летний пенсионер вылез вовсе не из-за суицидальных наклонностей. Он потерял ключи и три дня не мог выйти из дома, поэтому решил спустится на улицу с помощью связанных простыней..
Липчане вызвали полицейских и спасателей. Последние развернули пожарную лестницу, по которой к мужчине, оказавшимся глухонемым, поднялся участковый уполномоченный.
Оказалось, что в окно 82-летний пенсионер вылез вовсе не из-за суицидальных наклонностей. Он потерял ключи и три дня не мог выйти из дома, поэтому решил спустится на улицу с помощью связанных простыней..
1 840
Мария Белова