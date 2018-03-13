Арестована многодетная мать подозреваемая в убийстве участницы Великой Отечественной войны

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 93-летней участницы Великой Отечественной войны в селе Демкино заключена под стражу подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления. Действия 39-летней односельчанки следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днем 7 марта подозреваемая решила взять в долг деньги у 93-летней односельчанки. Пожилая женщина пьяной гостье отказала. Тогда та напала на пенсионерку и задушила ее же платком . Из дома подозреваемая забрала более 50 тысяч рублей. Тело участницы войны нашла соседка, пришедшая навестить подругу. Она и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Несмотря на условия неочевидности и все попытки подозреваемой, избавившейся от платка потерпевшей и перчаток, в которых орудовала на месте преступления, скрыть следы, следственно-оперативной группе не составило труда установить её причастность к убийству. Спустя сутки она была задержана и по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что подозреваемая, являющаяся матерью шестерых детей и лишенная родительских прав, ранее судима за кражу и вела асоциальный образ жизни. Вину в совершении особо тяжкого преступления признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. Показания она подтвердила следователю при их проверке на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям подозреваемой будет дана окончательная юридическая оценка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.