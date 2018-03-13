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Арестована многодетная мать подозреваемая в убийстве участницы Великой Отечественной войны

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#убийство
Арестована многодетная мать подозреваемая в убийстве участницы Великой Отечественной войны

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 93-летней участницы Великой Отечественной войны в селе Демкино заключена под стражу подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления. Действия 39-летней односельчанки следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днем 7 марта подозреваемая решила взять в долг деньги у 93-летней односельчанки. Пожилая женщина пьяной гостье отказала. Тогда та напала на пенсионерку и задушила ее же платком. Из дома подозреваемая забрала более 50 тысяч рублей. Тело участницы войны нашла соседка, пришедшая навестить подругу. Она и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Несмотря на условия неочевидности и все попытки подозреваемой, избавившейся от платка потерпевшей и перчаток, в которых орудовала на месте преступления, скрыть следы, следственно-оперативной группе не составило труда установить её причастность к убийству. Спустя сутки она была задержана и по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.    

Установлено, что подозреваемая, являющаяся матерью шестерых детей и лишенная родительских прав, ранее судима за кражу и вела асоциальный образ жизни. Вину в совершении особо тяжкого преступления признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. Показания она подтвердила следователю при их проверке на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям подозреваемой будет дана окончательная юридическая оценка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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#убийство

Комментарии (11)

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гостья

12 секунд назад
Когда уже..., так многодетность приветствуется везде и вся и на всех уровнях...
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Когда уже...

18 минут назад
Этих тварей всех стерилизуют..!!!! и отправят покорять Сибирь?? И мужиков их дружков!
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Мужик

26 минут назад
И конечно если эта манда прзнала вину да ещё и многодетная ЯЖЕМАТЬ,то теперь надо и срок скащивать и в СИЗО не отправлять.
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Катя

28 минут назад
Онажемать! Ей все должны! Онаженарожала.Шесиь штук таких отребьев,воров и убийц
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Сиротами? Лучше так,чем мать аклкашка и воров

38 минут назад
Сиротами? Лучше так,чем мать аклкашка и воров
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гостья

43 минуты назад
зато шестеро детей....
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Надежда

46 минут назад
Надо ещё больше поддерживать рожалок! Чтобы они нам всех перебили! И из выродки наших детей.
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Ничего, ничего

48 минут назад
Ничего страшного, по стопам мамки пойдут.Старушек мочить.
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МАТЬ-ГЕРОИНЯ!

49 минут назад
Понять и простить,"унеежедети'! Ей все можно! Шавкам многодетным же помогать надо, взращивать за свой счёт,а то они обидятся и сами возьмут.
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Ничего страшного

49 минут назад
Детки сиротами стали,вот им зачем такая судьба.
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