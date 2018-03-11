Липчанам покажут мальтийские кружева

На выставке будет представлено более 70 экспонатов.

15 марта в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки «Мальтийские кружева для рыцарей и дам».



Как сообщает музей, на выставке будет представлено более 70 уникальных экспонатов из коллекции собирателя старинного кружева и художника по кружеву Галины Новиковой (Москва).



- Роскошные воротники, веера, покрывала, палантины и шали – далеко не полный перечень того, что посетитель сможет увидеть на выставке, - отмечают в музее. - Мальта, расположенная в центре морских путей из Европы в Азию и Африку, издавна привлекала завоевателей. В 16 веке Испания отдает Мальту и второй по величине остров мальтийского архипелага Гозо в постоянное феодальное владение рыцарскому ордену Святого Иоанна, получившему с тех пор название Мальтийского ордена. Благодаря рыцарям на Мальте начали бурно развиваться торговля и ремесла. И именно c 16 века на островах стала известна техника плетения кружева на коклюшках.



Шелк и хлопок производились на Мальте и Гозо в больших количествах. Из них выплеталось белое, золотистого цвета и черное кружево.

Чтобы исключить подделку, мальтийские кружевницы включить символ ордена рыцарей - мальтийский крест в композицию кружева, который стал их визитной карточкой.