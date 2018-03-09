Общество

сегодня, 10:58

Трудоспособные липчане умирали реже

18 1264
#смертность #демография
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Трудоспособные липчане умирали реже

3244 липчанина умерли в прошлом году в трудоспособном возрасте — на 211 меньше, чем в 2016 году. 

В Липецкой области в прошлом году снизилась смертность трудоспособного населения — такие данные представил Росстат в своем отчете. Так, в 2017 году в Липецкой области умерло 3244 трудоспособных жителей — на 211 меньше, чем годом ранее. Коэффициент смертности составил 508,2 человека на 100 тысяч населения против 534 на 100 тыс. в 2016 году. В среднем по России на 100 тысяч работающих пришлось 473,4 умерших. 

Мужчины трудоспособного возраста умирали в пять раз чаще (из умерших доля мужчин — 2703, женщин — 541). Коэффициент смертности мужского населения в регионе составил 806 человек на 100 тысяч населения того же возраста (в стране — 718,9), на каждые 100 тысяч женщин пришлось 178,6 умерших (в России — 205). 

Самая высокая смертность трудоспособного населения в прошлом году отмечалась в Чукотском АО (790,8 человек на 100 тыс.) и республике Тыва (705,8), самая низкая — в Ингушетии (147,2), Дагестане (163,2) и Чечне (176,9).

Среди причин смертности трудоспособных липчан на первом месте в прошлом году оказались внешние причины (149 человек на 100 тысяч) и болезни системы кровообращения: 142,9 на 100 тысяч населения. В целом по России наблюдалась обратная картина: трудоспособные чаще умирали от болезней системы кровообращения (143,7 человек на 100 тысяч), на втором месте была смертность от внешних причин (119,3), сообщает Росстат.

18 1264
#смертность #демография
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Комментарии (18)

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Гость

38 минут назад
Как пела группа плеханово ...липецк город металлургов , металлурги тут живут ...
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Борис

40 минут назад
Хохлы всегда гадили русским
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В 90-БЫЛО ЛУЧШЕ

сегодня, 15:35
в Ельце-зарплата- на заводе-9500-10т.- забыли-как жили в -90
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Сергей 13

сегодня, 15:33
Другими словами -молодежь умирает реже,а пенсионеры чаще.Прямо странно,с чего бы это,Абама,наверное,виноват.
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Александр

сегодня, 15:04
Скажите спасибо НЛМК!!!! За болезни сердечно-сосудистой системы!
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Антону

сегодня, 14:57
Антон, ты думал тебе энергетики будут свою работу выполнять? такой большой а в сказку веришь))) там уже давно все прогнило... как и везде наверно в нашем городишки
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Боцман

сегодня, 14:48
Чичленцы- б-гоизбранный норот.
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а сам-то служил

сегодня, 14:11
Пример тебе-воины ислама Чечни.Им все равно твоя цивилизация,они за своего царя гор-зарежут любого... Поэтому им самое место-на рынке.Или ты хочешь что бы он с тобой или твоим братом служил в Липецке,да еще и на посту с автоматом????Не смеши.
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а ты сам-то служил

сегодня, 14:06
Максим, просвети-где и когда ))) Я тебе укажу в каком направлении думать,надеюсь,что дальше поймешь все сам.И еще-надеюсь,что админ или не удалит раньше или ты успеешь прочитать.А то он решит,что это возбуждение ХЗ чего.Так вот:с сов. времен была негласная политика в этом направлении-если уж призывать из гор,то оставлять их для прохождения службы там же у них,мол они адаптированы к обычаям,климату и пр. фигне.Но всех поголовно тоже не оставишь-банально не было и нет такого кол-ва в/ч и тогда кавказцев отправляли в остальные места ссср,НО в частях оставляли минимальное кол-во,т.к. колда их более 1-это было наказание для всех!Почему-думай сам.А все это как раз и основывалось на том,что 1.Кавказ был еще в царские времена оккупирован Россией и учить их воевать с ...самими собой...2. у них развито то,что в современном мире называется клановость и родовые связи,а это чревато тем,что однажды тов.с Кавказа могут снизить боеготовность в/ч чуть ли не до 0. С тех пор НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
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Максим

сегодня, 13:45
На Кавказе молодёжь в армию не забирают и у них нет такой повинности. Пить алкоголь им запрещает Аллах. Если их так много пускай работают на производстве, а не на рынках сидят торгуя спекулируя. А сколько погибло наших молодых ребят на войне, не забывайте это ихние родители. Народ России посадили на стакан, иглу, разврат,аборты.
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