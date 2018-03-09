Трудоспособные липчане умирали реже

3244 липчанина умерли в прошлом году в трудоспособном возрасте — на 211 меньше, чем в 2016 году.

В Липецкой области в прошлом году снизилась смертность трудоспособного населения — такие данные представил Росстат в своем отчете. Так, в 2017 году в Липецкой области умерло 3244 трудоспособных жителей — на 211 меньше, чем годом ранее. Коэффициент смертности составил 508,2 человека на 100 тысяч населения против 534 на 100 тыс. в 2016 году. В среднем по России на 100 тысяч работающих пришлось 473,4 умерших.

Мужчины трудоспособного возраста умирали в пять раз чаще (из умерших доля мужчин — 2703, женщин — 541). Коэффициент смертности мужского населения в регионе составил 806 человек на 100 тысяч населения того же возраста (в стране — 718,9), на каждые 100 тысяч женщин пришлось 178,6 умерших (в России — 205).

Самая высокая смертность трудоспособного населения в прошлом году отмечалась в Чукотском АО (790,8 человек на 100 тыс.) и республике Тыва (705,8), самая низкая — в Ингушетии (147,2), Дагестане (163,2) и Чечне (176,9).

Среди причин смертности трудоспособных липчан на первом месте в прошлом году оказались внешние причины (149 человек на 100 тысяч) и болезни системы кровообращения: 142,9 на 100 тысяч населения. В целом по России наблюдалась обратная картина: трудоспособные чаще умирали от болезней системы кровообращения (143,7 человек на 100 тысяч), на втором месте была смертность от внешних причин (119,3), сообщает Росстат.