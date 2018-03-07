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вчера, 20:27

Липецкая вечЁрка: страдающая маршрутка, горящие автомобили и вонючая авария

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: страдающая маршрутка, горящие автомобили и вонючая авария
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 6 марта.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено видеозаписи с улицы Московская. На подъезде к остановке «Областная больница» водитель проезжает «зебру» на красный сигнал светофора, маневрируя между пешеходами. Поведение водителя высмеяли автомобилисты.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про сгоревшие автомобили. На проспекте 60 лет СССР возле дома №12 в Липецке загорелись автомобили «Volkswagen Tоuareg» и «Volkswagen Polo». Несмотря на усилия двух отделений пожарных, обе машины выгорели дотла.

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме развития туризма. Липчанин предложил соединить акватории Матырского водохранилища и реки Воронеж. Автор считает, что объединить водоемы можно с помощь строительства судоходного шлюза или судоподъемника, а окупить проект поможет платный проход для всех частных судов и отдельное взимание платы со всех коммерческих маршрутов.

Горячо в комментариях к новости про коммунальное бедствие. В Липецке жильцы квартиры в доме №35 по улице 15 микрорайон вот уже неделю вычерпывают из унитаза и ванной нечистоты.

Между тем, бурно обсуждается читателями история о «попе» и о том, как его жертве настучали по балде.

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (4)

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мамка

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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 01:29
Иду домой из пивной ,на правом берегу Липецка ужасная вонь от коксохима ,запах проходит через весь город. Сначала думал дрищ ,оглянулся посмотреть ,а нет коксохимический цех НЛМК нас травит , лучше бы пусть был дришь ,чем эта отрава ,от которой онкология у липчан забирает жизни .Ненавижу НЛМК.
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Мишка

вчера, 23:45
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Чубайка .

вчера, 21:52
Хорошим подаркам рассиянам к выборам если Путин посадил Чубайса на пожизненно или поставил к стенке.
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