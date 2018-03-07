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вчера, 20:27
Липецкая вечЁрка: страдающая маршрутка, горящие автомобили и вонючая авария
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 6 марта.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено видеозаписи с улицы Московская. На подъезде к остановке «Областная больница» водитель проезжает «зебру» на красный сигнал светофора, маневрируя между пешеходами. Поведение водителя высмеяли автомобилисты.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про сгоревшие автомобили. На проспекте 60 лет СССР возле дома №12 в Липецке загорелись автомобили «Volkswagen Tоuareg» и «Volkswagen Polo». Несмотря на усилия двух отделений пожарных, обе машины выгорели дотла.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме развития туризма. Липчанин предложил соединить акватории Матырского водохранилища и реки Воронеж. Автор считает, что объединить водоемы можно с помощь строительства судоходного шлюза или судоподъемника, а окупить проект поможет платный проход для всех частных судов и отдельное взимание платы со всех коммерческих маршрутов.
Горячо в комментариях к новости про коммунальное бедствие. В Липецке жильцы квартиры в доме №35 по улице 15 микрорайон вот уже неделю вычерпывают из унитаза и ванной нечистоты.
Между тем, бурно обсуждается читателями история о «попе» и о том, как его жертве настучали по балде.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено видеозаписи с улицы Московская. На подъезде к остановке «Областная больница» водитель проезжает «зебру» на красный сигнал светофора, маневрируя между пешеходами. Поведение водителя высмеяли автомобилисты.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про сгоревшие автомобили. На проспекте 60 лет СССР возле дома №12 в Липецке загорелись автомобили «Volkswagen Tоuareg» и «Volkswagen Polo». Несмотря на усилия двух отделений пожарных, обе машины выгорели дотла.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме развития туризма. Липчанин предложил соединить акватории Матырского водохранилища и реки Воронеж. Автор считает, что объединить водоемы можно с помощь строительства судоходного шлюза или судоподъемника, а окупить проект поможет платный проход для всех частных судов и отдельное взимание платы со всех коммерческих маршрутов.
Горячо в комментариях к новости про коммунальное бедствие. В Липецке жильцы квартиры в доме №35 по улице 15 микрорайон вот уже неделю вычерпывают из унитаза и ванной нечистоты.
Между тем, бурно обсуждается читателями история о «попе» и о том, как его жертве настучали по балде.
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04.03.2018 12:02Происшествия
мамка
у вас тоже дрищ после разливного пива
Мишка
Чубайка .