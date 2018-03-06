Сказ о «попе» и о том, как его жертве настучали по балде

Человек, назвавшийся GOROD48 сторожем храма Святого Луки исповедника (но которого строители храма назвали батюшкой), посеял где-то 80 000 рублей. Он указал как на возможного вора на соседа по общежитию. Тот, в свою очередь, уверяет, что его избил участковый уполномоченный Козлов, впоследствии загладивший свою вину бутылкой водки.

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Без бутылки водки в истории избиения 41-летнего липчанина Романа Бузуверова и впрямь не разобраться. Тем более, что с бутылки водки она началась и бутылкой водки кончилась.Итак, 27 февраля в гости к жителю одной из комнат общежития по улице Космонавтов, 88 Роману Бузуверову приехал из Москвы его друг Сергей Максименков. Понятно, что мужики выпили водки. А когда выпили, то и закурили. Курить же решили прямо в секции. Где и повстречались, конечно же, со служителем культа - дело все же было в Великий пост (по крайней мере, Роман считает жильца соседней комнаты Алексея Кузнецова батюшкой строящегося в поселке 10 Шахта храма).Вопреки ожиданиям читателя, священник не прочел двум выпившим мужчинам душеспасительной проповеди о грехе табакокурения и употребления спиртного в пост, а наоборот, присоединился к возлиянию. Но не будем предаваться греху осуждения - по Типикону (богослужебному уставу), православным верующим разрешено выпить в пост до двух красовуль (монашеских кубков) вина. Тем более, что, как говорит Бузуверов, из своей, комнаты Алексей вынес полбутылки коньяка, а эта жидкость в пересчете на чистый алкоголь как раз может составлять те самые две красовули.- После того, как мы посидели, отдохнули, выпили, мой товарищ проводил батюшку до двери его комнаты, и мы тоже пошли спать, - говорит Роман.В 6.00 28 февраля Роман и его друг были уже на ногах. Понятно, что проснувшихся снова потянуло покурить. В секции к ним подошла их соседка, выгуливавшая собаку, и спросила, их ли ключи торчали в общих дверях? Нет? Роман с Сергеем подумали, что ключи - их соседа. Твои? - спросили они у разбуженного священника. Мои! - ответил он.- Где-то через час батюшка пришел ко мне в комнату и сказал, что у него пропал телефон. Сказал, что и комнату свою всю обыскал, и свою «Приору» - нету! Ну, нет и нет, - сказал Роман, абсолютно тогда не догадываясь о том, что у этого разговора будет продолжение.Бузуверов тугоух. Из-за этого он не держится на работе, зарабатывая на жизнь неофициальными заработками на стройках. В середине дня этот физический недостаток сыграл с ним злую шутку:- В одном трико я пошел на общую кухню сварить пельменей. Там ко мне подошел мужчина в гражданской форме одежды. Показал какое-то удостоверение и что-то у меня спросил. Я услышал что-то о деньгах. Я попросил его еще раз, громче, повторить вопрос. Он спросил: «Не понял»? И ударил меня кулаком в лицо. Я потерял сознание.В себя Роман пришел на улице: его умыл снегом обидчик. После того, как с него смыли кровь, раздетого мужчину и его московского друга посадили в полицейский «УАЗик» и привезли в отделение на 19-м микрорайоне.- Мне не дали одеться, отключить газ на кухне, закрыть квартиру. В отделении у меня забрали телефон. А через час, когда я постучался в двери и поросился в туалет, дежурный офицер спросил, почему у меня лицо в крови? Он вызвал «скорую помощь». Врачи сказали, что меня нужно везти в больницу зашивать бровь, - говорит Роман.Бузуверова и его товарища продержали в ОП №2 УМВД РФ по Липецку двое суток. Все это время Романа и Сергея допрашивали на причастность кражи у потерпевшего Алексея Кузнецова барсетки с 80 тысячами рублей.- Меня принуждали сознаться в краже. Говорили, что на меня дал показания Сергей. Потом я узнал, что Сергею говорили то же самое: что я дал показания на него. Допрашивал нас тот же человек, который меня избил. Потом я узнал, что это участковый уполномоченный Евгений Козлов, капитан полиции, - рассказывает Роман.По словам Бузуверова, какой-то сотрудник полиции велел ему написать, что травмы головы он получил во время конфликта с соседом. Он и подписал, так как испугался угрозы отсидеть еще 10 суток. Также его возили на полиграф. Ему показалось, специалист был недоволен исследованием - «я ведь плохо слышу». Потом тот же капитан Козлов заставил его написать, что травмы головы он получил по собственной неосторожности: шел домой пьяный, упал у подъезда, ни к кому претензий не имею.- Все закончилось поздно вечером 2 марта. Меня и Сергея вывел из полиции капитан Козлов и вручил нам по бутылке водки. Он пожал нам руки и сказал, чтобы мы не обижались, работа, мол, у него такая.В редакцию GOROD48 Роман Бузуверов пришел вместе с мамой и братом. Родственники избитого были возмущены тем, что произошло.- Моего сына, который в луже крови лежал и хрипел на полу в кухне, увидела соседка. Она возмутилась, но ею выпроводили из кухни полицейские, сказали, что работает уголовный розыск! - говорит пенсионерка Татьяна Бузуверова.Мать со вторым сыном, Сергеем, выяснив, что Роман содержится в ОП №2, сразу же поехали туда. Дежурный офицер сообщил им, что Романа задержали у дома на улице за административное правонарушение - он будто бы ругался матом. «Протокол, штраф - и завтра он будет дома». Официально Роман был свободен в 9 часов утра 2 марта. Но из отдела полиции домой его отпустили только в 22 часа.За комментариями к случившемуся GOROD48 обратился в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.В ведомстве нам сообщили, что Роман Бузуверов и его товарищ были задержаны в рамках доследственной проверки по факту заявления жителя Липецка Алексея Кузнецова о краже у него барсетки, в которой были 80 тысяч рублей. Алексей Кузнецов, назвавшийся безработным, сообщил, что неофициально работает на стройке, и эти деньги были переданы ему для решения неких производственных моментов. Заявитель указал на Бузуверова и его товарища как на тех, в гостях у которых он был (заявитель высказал еще одну версию - он забыл барсетку в такси). В рапорте о доставлении в отдел полиции указано, что у гражданина Бузуверова имелись следы ушибов. В лечебном учреждении, куда возили задержанного, установили, что гражданин не нуждается в медицинской помощи, и что жалоб на действия должностных лиц от него не поступало. В дальнейшем мужчина обратился в травмпункт, где сообщил, что получил травмы по собственной неосторожности (аналогичное сообщение из травмпункта в установленном порядке было затем получено полицейскими).- В настоящий момент обращения гражданина Бузуверова о противоправных действиях сотрудников полиции к нам не поступало. Однако в случае такого обращения будет проведена тщательная проверка, - сказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.- Вчера Роман Бузуверов обратился к нам с заявлением о совершенном против него сотрудником полиции преступлении. На основании заявления нами начата доследственная проверка, - сообщил GOROD48 руководитель Советского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Юрий Трасковский.В этой истории также примечательна личность заявителя, того самого Алексея Кузнецова, которого его сосед Роман считает священником. Получается, Кузнецов не знает, куда пропали 80 тысяч рублей прихожан, пожертвованных на строительство в поселке 10 Шахта храма Луки исповедника?Этот вопрос GOROD48 попытался задать самому Кузнецову, но не сумел.Сначала мы связывались с «настоятелем храма (так указано на сайте Липецкой митрополии) Алексеем Кузнецовым» по указанному там же мобильному, подчеркиваем, телефону. Но дважды безрезультатно. Какой-то мужчина на том конце провода пытался узнать, зачем GOROD48 ищет священника, а не получив ответ, отключился. Потом он же перенабрал номер редакционного телефона, сказал, что Алексей Кузнецов - это он и есть, но отключился после того, как услышал, что нам хотелось бы поговорить о февральском инциденте с его соседом.Сегодня я решил съездить в храм поселка 10 Шахты, чтобы лично встретиться с 24-летним батюшкой. У строящегося храма стояла «Лада-Приора». Два каменщика сказали, что священник находится в деревянной церкви-времянке. Войдя внутрь, я увидел женщину-служку, которая указала пальцем как на Алексея Кузнецова на мужчину, сидевшую за уставленном церковными товарами столиком.- Вы священник Алексей Кузнецов?- Нет, я сторож.- А где же батюшка (в этот момент служка молча указала пальцем на моего собеседника)?- Не знаю, куда-то вышел, - ответил «сторож».- Дайте, пожалуйста, номер его телефона. Я - корреспондент сайта GOROD48.- Не дам. Я - не справочное бюро!За сим, как говорится, и расстались.Комментировать данный инцидент в митрополии отказались. Мол, все комментарии может дать лишь Владыка Никон. А как их получить?- Езжайте в Задонск и ожидайте аудиенции, - ответили в митрополии.