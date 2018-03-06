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Сказ о «попе» и о том, как его жертве настучали по балде
Человек, назвавшийся GOROD48 сторожем храма Святого Луки исповедника (но которого строители храма назвали батюшкой), посеял где-то 80 000 рублей. Он указал как на возможного вора на соседа по общежитию. Тот, в свою очередь, уверяет, что его избил участковый уполномоченный Козлов, впоследствии загладивший свою вину бутылкой водки.
Итак, 27 февраля в гости к жителю одной из комнат общежития по улице Космонавтов, 88 Роману Бузуверову приехал из Москвы его друг Сергей Максименков. Понятно, что мужики выпили водки. А когда выпили, то и закурили. Курить же решили прямо в секции. Где и повстречались, конечно же, со служителем культа - дело все же было в Великий пост (по крайней мере, Роман считает жильца соседней комнаты Алексея Кузнецова батюшкой строящегося в поселке 10 Шахта храма).
Вопреки ожиданиям читателя, священник не прочел двум выпившим мужчинам душеспасительной проповеди о грехе табакокурения и употребления спиртного в пост, а наоборот, присоединился к возлиянию. Но не будем предаваться греху осуждения - по Типикону (богослужебному уставу), православным верующим разрешено выпить в пост до двух красовуль (монашеских кубков) вина. Тем более, что, как говорит Бузуверов, из своей
- После того, как мы посидели, отдохнули, выпили, мой товарищ проводил батюшку до двери его комнаты, и мы тоже пошли спать, - говорит Роман.
В 6.00 28 февраля Роман и его друг были уже на ногах. Понятно, что проснувшихся снова потянуло покурить. В секции к ним подошла их соседка, выгуливавшая собаку, и спросила, их ли ключи торчали в общих дверях? Нет? Роман с Сергеем подумали, что ключи - их соседа. Твои? - спросили они у разбуженного священника. Мои! - ответил он.
- Где-то через час батюшка пришел ко мне в комнату и сказал, что у него пропал телефон. Сказал, что и комнату свою всю обыскал, и свою «Приору» - нету! Ну, нет и нет, - сказал Роман, абсолютно тогда не догадываясь о том, что у этого разговора будет продолжение.
Бузуверов тугоух. Из-за этого он не держится на работе, зарабатывая на жизнь неофициальными заработками на стройках. В середине дня этот физический недостаток сыграл с ним злую шутку:
- В одном трико я пошел на общую кухню сварить пельменей. Там ко мне подошел мужчина в гражданской форме одежды. Показал какое-то удостоверение и что-то у меня спросил. Я услышал что-то о деньгах. Я попросил его еще раз, громче, повторить вопрос. Он спросил: «Не понял»? И ударил меня кулаком в лицо. Я потерял сознание.
В себя Роман пришел на улице: его умыл снегом обидчик. После того, как с него смыли кровь, раздетого мужчину и его московского друга посадили в полицейский «УАЗик» и привезли в отделение на 19-м микрорайоне.
- Мне не дали одеться, отключить газ на кухне, закрыть квартиру. В отделении у меня забрали телефон. А через час, когда я постучался в двери и поросился в туалет, дежурный офицер спросил, почему у меня лицо в крови? Он вызвал «скорую помощь». Врачи сказали, что меня нужно везти в больницу зашивать бровь, - говорит Роман.
Бузуверова и его товарища продержали в ОП №2 УМВД РФ по Липецку двое суток. Все это время Романа и Сергея допрашивали на причастность кражи у потерпевшего Алексея Кузнецова барсетки с 80 тысячами рублей.
- Меня принуждали сознаться в краже. Говорили, что на меня дал показания Сергей. Потом я узнал, что Сергею говорили то же самое: что я дал показания на него. Допрашивал нас тот же человек, который меня избил. Потом я узнал, что это участковый уполномоченный Евгений Козлов, капитан полиции, - рассказывает Роман.
По словам Бузуверова, какой-то сотрудник полиции велел ему написать, что травмы головы он получил во время конфликта с соседом. Он и подписал, так как испугался угрозы отсидеть еще 10 суток. Также его возили на полиграф. Ему показалось, специалист был недоволен исследованием - «я ведь плохо слышу». Потом тот же капитан Козлов заставил его написать, что травмы головы он получил по собственной неосторожности: шел домой пьяный, упал у подъезда, ни к кому претензий не имею.
- Все закончилось поздно вечером 2 марта. Меня и Сергея вывел из полиции капитан Козлов и вручил нам по бутылке водки. Он пожал нам руки и сказал, чтобы мы не обижались, работа, мол, у него такая.
В редакцию GOROD48 Роман Бузуверов пришел вместе с мамой и братом. Родственники избитого были возмущены тем, что произошло.
- Моего сына, который в луже крови лежал и хрипел на полу в кухне, увидела соседка. Она возмутилась, но ею выпроводили из кухни полицейские, сказали, что работает уголовный розыск! - говорит пенсионерка Татьяна Бузуверова.
Мать со вторым сыном, Сергеем, выяснив, что Роман содержится в ОП №2, сразу же поехали туда. Дежурный офицер сообщил им, что Романа задержали у дома на улице за административное правонарушение - он будто бы ругался матом. «Протокол, штраф - и завтра он будет дома». Официально Роман был свободен в 9 часов утра 2 марта. Но из отдела полиции домой его отпустили только в 22 часа.
За комментариями к случившемуся GOROD48 обратился в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.
В ведомстве нам сообщили, что Роман Бузуверов и его товарищ были задержаны в рамках доследственной проверки по факту заявления жителя Липецка Алексея Кузнецова о краже у него барсетки, в которой были 80 тысяч рублей. Алексей Кузнецов, назвавшийся безработным, сообщил, что неофициально работает на стройке, и эти деньги были переданы ему для решения неких производственных моментов. Заявитель указал на Бузуверова и его товарища как на тех, в гостях у которых он был (заявитель высказал еще одну версию - он забыл барсетку в такси). В рапорте о доставлении в отдел полиции указано, что у гражданина Бузуверова имелись следы ушибов. В лечебном учреждении, куда возили задержанного, установили, что гражданин не нуждается в медицинской помощи, и что жалоб на действия должностных лиц от него не поступало. В дальнейшем мужчина обратился в травмпункт, где сообщил, что получил травмы по собственной неосторожности (аналогичное сообщение из травмпункта в установленном порядке было затем получено полицейскими).
- В настоящий момент обращения гражданина Бузуверова о противоправных действиях сотрудников полиции к нам не поступало. Однако в случае такого обращения будет проведена тщательная проверка, - сказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Вчера Роман Бузуверов обратился к нам с заявлением о совершенном против него сотрудником полиции преступлении. На основании заявления нами начата доследственная проверка, - сообщил GOROD48 руководитель Советского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Юрий Трасковский.
В этой истории также примечательна личность заявителя, того самого Алексея Кузнецова, которого его сосед Роман считает священником. Получается, Кузнецов не знает, куда пропали 80 тысяч рублей прихожан, пожертвованных на строительство в поселке 10 Шахта храма Луки исповедника?
Этот вопрос GOROD48 попытался задать самому Кузнецову, но не сумел.
Сначала мы связывались с «настоятелем храма (так указано на сайте Липецкой митрополии) Алексеем Кузнецовым» по указанному там же мобильному, подчеркиваем, телефону. Но дважды безрезультатно. Какой-то мужчина на том конце провода пытался узнать, зачем GOROD48 ищет священника, а не получив ответ, отключился. Потом он же перенабрал номер редакционного телефона, сказал, что Алексей Кузнецов - это он и есть, но отключился после того, как услышал, что нам хотелось бы поговорить о февральском инциденте с его соседом.
Сегодня я решил съездить в храм поселка 10 Шахты, чтобы лично встретиться с 24-летним батюшкой. У строящегося храма стояла «Лада-Приора». Два каменщика сказали, что священник находится в деревянной церкви-времянке. Войдя внутрь, я увидел женщину-служку, которая указала пальцем как на Алексея Кузнецова на мужчину, сидевшую за уставленном церковными товарами столиком.
- Вы священник Алексей Кузнецов?
- Нет, я сторож.
- А где же батюшка (в этот момент служка молча указала пальцем на моего собеседника)?
- Не знаю, куда-то вышел, - ответил «сторож».
- Дайте, пожалуйста, номер его телефона. Я - корреспондент сайта GOROD48.
- Не дам. Я - не справочное бюро!
За сим, как говорится, и расстались.
Комментировать данный инцидент в митрополии отказались. Мол, все комментарии может дать лишь Владыка Никон. А как их получить?
- Езжайте в Задонск и ожидайте аудиенции, - ответили в митрополии.
Игорь Луговой
антон
Антон
Мила
эх,Роман,
Нонка
Вася
Кузнецов мог
вапвапукп
однако
никто не судит,все мы ошибаемся,