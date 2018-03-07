Погода в Липецке

вчера, 18:11

В Липецкой области до -8

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#похолодание
1
В Липецкой области до -8

Ночью 7 марта Липецкая область будет находиться в гребне антициклона, осадков не ожидается.

К вечеру 7 марта и 8-9 марта на погоду в регионе начнут влиять атмосферные фронты циклона с запада ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха 7 марта составят 7-9 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы, 8-9 марта ожидаются 4-6 градусов мороза, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью -10 -15 градусов, днем от 3 до 8 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от 11 до 13 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза. 

Самым теплым 7 марта в Липецке был в 2002 году: +11, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1964 году — 30 градусов мороза.

 

1 959
#похолодание
1

Комментарии (1)

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Юлия Демина

вчера, 20:13
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