Липецкая энергосбытовая компания помогает предприятиям экономить на оплате энергоресурсов и штрафах

Липецкие энергетики оказывают востребованные на рынке услуги

Новые технологии, способные существенно сократить расходы на ресурсы, а также создать комфортные и безопасные условия труда, благодаря липецким энергетикам, стали доступны предприятиям и организациям в 6 регионах: в Липецкой, Белгородской, Смоленской, Ленинградской, Калужской областях и в Краснодарском крае. Крупные энергосберегающие проекты «под ключ» специалисты Липецкой энергосбытовой компании реализовывают уже более 5 лет.

Одно из востребованных направлений в энергосбережении – модернизация системы освещения в офисах и на предприятиях. Такие проекты позволяют снизить до 90% расходов на освещение рабочих мест и до 50% - на эксплуатацию системы освещения, помогают избежать штрафов. По статистике Роструда, почти половина всех взысканий - за нарушение охраны труда, частью которой является освещение на производстве. Только в прошлом году липецкие энергетики завершили два таких проекта: для торгового порта в г. Туапсе и для электрометаллургического завода в Калужской области. В порту современные светильники установили на 43 объектах: в цехах, гаражах и на пирсах.

- Потребление электроэнергии на освещение сократилось на 89%, в среднем порт сможет экономить 5 млн руб. в год. Мы предварительно рассчитали, вложения в энергосберегающий проект окупятся уже в ближайшие 2 года, - рассказал Сергей Воробцов, директор ООО «ГЭСК», первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК». Что касается завода в Калужской области, то потребляемая мощность светового оборудования в прокатном цеху после ремонта снизилась на 80%: с 805 кВт до 159 кВт, а в электросталеплавильном цеху – на 54%: с 329 кВт до 151 кВт. Эффективность достигнута за счёт установки светильников с улучшенным показателем светоотдачи и распределения светового потока, срок их службы - 10 лет.

Сократить потребление, а, соответственно, и расходы на их оплату, помогают системы коммерческого (АСКУЭ) и технического учёта (АИИС ТУЭ) энергоресурсов. Опыт показал, что эти услуги также окупают вложения. Вот только некоторые примеры: Ледовый дворец на Сырском руднике и Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1). Получив систему АСКУЭ, каток и больница начали передавать показания за каждый час и перестали платить за электроэнергию по максимальной стоимости. Появилась возможность выбрать оптимальный тариф, снизить потребление в пиковые часы и увеличить его в утреннее и ночное время, когда киловатт-часы стоят значительно дешевле. Горнодобывающая компания «Стагдок» и торговый порт Санкт-Петербурга заказали липецким энергетикам АИИС ТУЭ. Теперь предприятия могут грамотно спланировать потребление, устранить потери и предотвратить аварии на энергосетях.

Крупные организации сегодня идут ещё дальше – самостоятельно разрабатывают программы энергоэффективности и энергосбережения или нанимают специалистов, как это сделала компания «Контейнерный терминал» в «Большом порту Санкт-Петербурга». Энергетическое обследование, которое ляжет в основу документа, поможет выявить потенциал предприятия для экономии ресурсов и снижения расходов.

Не экономит сегодня, пожалуй, только ленивый. Энергосбережение доступно практически любой сфере деятельности. Так, небольшой Дом культуры в селе Бигильдино Данковского района, заказал проект реконструкции котельной с заменой электрических котлов на газовые. Здание не отапливалось несколько лет, устаревшая электрическая котельная потребляла 111 тыс. кВтч. в год, включая потери. Липецкая энергосбытовая компания установила газовую котельную, расходы на отопление при существующих на тот момент тарифах снизились почти в 6 раз: с 605 тыс. рублей до 105 тыс. рублей. Кроме того, газовые котлы в отличие от электрических не требуют расходов на персонал, котельная работает в автономном режиме. ЛЭСК не только разработала проект, закупила и установила оборудование, но и обеспечила прокладку газопровода по всем правилам безопасности. В среднем замена устаревших газовых и угольных котельных позволяет сэкономить до 75% расходов на отопление.

Водоснабжение – ещё одна перспективная отрасль с точки зрения энергосбережения. Достаточно оснастить артезианские скважины энергосберегающими насосами, современными системами защиты от перенапряжения в сети и приборами учёта воды, чтобы средства водоканалов, идущих на ремонты, и потребителей, идущих на оплату растущих тарифов, перестали утекать, как вода. У специалистов ЛЭСК есть опыт в реализации таких проектов, они реконструировали 34 скважины в Липецком районе.

Предприятиям и организациям региона доступны электромонтажные работы любой сложности и профессиональная проверка электробезопасности зданий. В соответствии с требованиями пожарной безопасности электроснабжение нового объекта невозможно без испытаний и измерений установленного электрооборудования. Кроме того, проверки на исправность проводки и безопасность не реже одного раз в год обязаны проходить больницы, школы и детские сады.

- Подобные измерения позволяют избежать перегрузок сети, возгораний электропроводки и несчастных случаев. Так, ухудшение изоляции кабелей может привести к коротким замыканиям и возгораниям, а выход из строя устройства автоматического отключения оборудования от источника питания может не сработать при утечке тока. Наше оборудование и квалификация специалистов позволяют проводить энергоаудит и электролабораторные испытания качественно и в реальные сроки, - пояснила Надежда Боровкова, руководитель направления по техническим вопросам и развитию дополнительных услуг ЛЭСК.

Специалисты Липецкой энергосбытовой компании также помогут своевременно получить энергетический паспорт и избежать штрафов. Недействительный энергоспаспорт может обойтись организации в 100 тыс. рублей. Более того, при подготовке энергетического паспорта анализируются балансы по энергоресурсам и разрабатываются меры по снижению потребления ресурсов.

Оставить заявку на оказание услуги или уточнить необходимую информацию можно по телефонам: (4742) 42-55-53, +7-980-250-45-80 и по электронной почте zakaz@lesk.ru.



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