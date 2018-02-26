Общество

вчера, 17:06

Волонтеры и полицейские продолжали искать пропавшего мальчика

5 3782
#поиск пропавших людей
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Волонтеры и полицейские продолжали искать пропавшего мальчика

Но безрезультатно

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня с 09.00 поиски пропавшего три недели назад ребенка были продолжены с привлечением волонтеров и сотрудников МО МВД России "Становлянский", ОПСП, без привлечения  ПСС на ВО.

Был проведен повторный осмотр береговой линии пешим порядком – 40 км, сотрудниками полиции ведутся  оперативно-розыскные мероприятия.

В 16.30 поисковые работы завершены, ребенок не обнаружен.

На 26 февраля запланировано продолжение поисков ребенка силами волонтеров и сотрудников МО МВД России "Становлянский", без привлечения ПСС на ВО.

Напомним, ребенок пропал 6 февраля после занятий в группе продленного дня. Днем он вышел из школы, но дома так и не появился. О пропаже сына заявила его мать после самостоятельных, но безуспешных поисков. Позже рюкзак мальчика нашли у полыньи на реке Быстрая Сосна. Предположительно произошел несчастный случай и ребенок утонул. 

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.



5 3782
#поиск пропавших людей
1

Комментарии (5)

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Я

сегодня, 00:44
гость зря улыбаешся .... Бог есть....
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гость

сегодня, 00:29
у Давида есть просьба, он хотел сделать маме рисунок к 8 марта....но не успел))) может кто-нибудь передать, чтобы его одноклассники нарисовали поздравления его маме, он очень просит..... это не бред))))
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Провидец

вчера, 23:26
паша, Не найдут
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паша

вчера, 21:59
снимаю шапку перед твердостью волонтеров и полицейских - в такую погоду искать мальчишку. надеюсь найдут!
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51ал34

вчера, 19:17
искать нужно в другом месте,уверен это бандитизм
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