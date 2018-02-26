Волонтеры и полицейские продолжали искать пропавшего мальчика

Но безрезультатно

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня с 09.00 поиски пропавшего три недели назад ребенка были продолжены с привлечением волонтеров и сотрудников МО МВД России "Становлянский", ОПСП, без привлечения ПСС на ВО.

Был проведен повторный осмотр береговой линии пешим порядком – 40 км, сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В 16.30 поисковые работы завершены, ребенок не обнаружен.

На 26 февраля запланировано продолжение поисков ребенка силами волонтеров и сотрудников МО МВД России "Становлянский", без привлечения ПСС на ВО.

Напомним, ребенок пропал 6 февраля после занятий в группе продленного дня. Днем он вышел из школы, но дома так и не появился. О пропаже сына заявила его мать после самостоятельных, но безуспешных поисков. Позже рюкзак мальчика нашли у полыньи на реке Быстрая Сосна. Предположительно произошел несчастный случай и ребенок утонул.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.









