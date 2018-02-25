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сегодня, 11:04
Липчане смотрели хоккей онлайн в лесу с телефона
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Болельщики делятся эмоциями от долгожданного золота.
Сборная Олимпийских атлетов из России по хоккею победила в финале. Матч, а россияне уже 20 лет не добирались до розыгрыша золота Олимпийских Игр, конечно же, не пропустили болельщики. Как за наших хоккеистов болели липчане – в обзоре Instagram.
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22.02.2018 09:28Новости в instagram
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