Липчане смотрели хоккей онлайн в лесу с телефона

Болельщики делятся эмоциями от долгожданного золота.

Публикация от Алексей (@aleks.ter) Фев 24, 2018 в 11:05 PST

Ребята, Вылучшие!#олимпиада#2018#гусев#капризов#краснаямашина Публикация от Инна Озерова (@inna_valevskaya_) Фев 24, 2018 в 11:08 PST

Сборная Олимпийских атлетов из России по хоккею победила в финале. Матч, а россияне уже 20 лет не добирались до розыгрыша золота Олимпийских Игр, конечно же, не пропустили болельщики. Как за наших хоккеистов болели липчане – в обзоре Instagram.