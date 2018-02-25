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сегодня, 11:04

Липчане смотрели хоккей онлайн в лесу с телефона

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#соцсети #хоккей #Олимпиада
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Болельщики делятся эмоциями от долгожданного золота.

Сборная Олимпийских атлетов из России по хоккею победила в финале. Матч, а россияне уже 20 лет не добирались до розыгрыша золота Олимпийских Игр, конечно же, не пропустили болельщики. Как за наших хоккеистов болели липчане – в обзоре Instagram.




ЕееееееКрасавчики #хоккей #олимпиада2018 #ребятамолодцы

Публикация от Verochka (@vera_shalneva)







Публикация от Алексей (@aleks.ter)







Ураааа! Спасибо за сценарий для нового фильма!

Публикация от Кирилл Иванищев (@ivanischev.kirill)
















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#соцсети #хоккей #Олимпиада
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