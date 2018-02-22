Общество

вчера, 16:22

Водитель иномарки попался на грубом нарушении правил

59 3961
#нарушение ПДД
3
Водитель иномарки попался на грубом нарушении правил

Автомобилист наплевал на светофор.

Пользователь сервиса YouTube разместил на ресурсе ролик с нарушение правил дорожного движения в Липецке. Запись была сделана в районе остановки «Политехническая» на улице Московская вчера вечером.


В ролике четко виден проезд на красный свет светофора. Нарушение совершил водитель серебристого «Митсубиши Лансер». Причем, автомобилист резко стартовало прямо перед «зеброй».

Напомним, что УГИБДД Липецкой области приветствует видеосвидетельства нарушения ПДД, которыми в Сети делятся гражданские активисты.
59 3961
#нарушение ПДД
3

Комментарии (59)

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И

сегодня, 00:57
да все просто: он видел что перед них полоса занята автобус, да еще второй автобус выезжает. его врядли кто пустит в ряд если поедет вовремя, вот и нервы не выдержали, а светофор там дурацкий без желтого света.
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Ну не

вчера, 23:28
Ни на красный ,а на розовый уже
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Лена

вчера, 22:49
может и хорошо что ты не женщина * у нас много
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WAX

вчера, 22:11
Может у человека причина была так сделать нужно разобратся а не обвинять.
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WAX

вчера, 22:08
Лена, сука не захочет у кабеля не вскочет сами раздвигаете без разбору и истерите потом.
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селянин

вчера, 21:42
Утухли мигом!
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дрын

вчера, 21:41
ленок конкретно приласкала мальчиков.
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Плевать

вчера, 21:33
Ну что-то и поговорить не с кем...да ещё и ленка ушла спать членораздельно...
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дальтоник

вчера, 21:25
А что случилось ?
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skrip

вчера, 21:23
не наговаривайте на русских, Конь ты педальный. Омуль ты злавонный.Улицу тебе зеленую
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