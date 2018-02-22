Водитель иномарки попался на грубом нарушении правил

Автомобилист наплевал на светофор.

Пользователь сервиса YouTube разместил на ресурсе ролик с нарушение правил дорожного движения в Липецке. Запись была сделана в районе остановки «Политехническая» на улице Московская вчера вечером.





В ролике четко виден проезд на красный свет светофора. Нарушение совершил водитель серебристого «Митсубиши Лансер». Причем, автомобилист резко стартовало прямо перед «зеброй».



Напомним, что УГИБДД Липецкой области приветствует видеосвидетельства нарушения ПДД, которыми в Сети делятся гражданские активисты.