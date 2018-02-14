Сильнейшие липецкие бойцы повели за собой молодежь (ФОТО)

Наши единоборцы всех возрастов отлично выступили в Тамбове.

Липецкие спортсмены великолепно выступили в Тамбове на Фестивале боевых искусств, в рамках которого прошел турнир по рукопашному бою.

На счету наших земляков оказались 9 «золотых», 4 «серебряных» и 2 «бронзовые» медали.

Особенно отличились наши взрослые спортсмены: победитель первенства Европы по панкратиону Максим Бочарников (тренер Игорь Воротынцев) и мастер спорта по боксу, участник соревнований по смешанным единоборствам Андрей Челбаев (тренер Алексей Воробьев). На видео один из боев Максима (с красным поясом)



Титулованные бойцы подали достойный пример молодежи, выиграв все свои поединки и поднявшись на верхние ступени пьедестала почета в своих весовых категориях.

За взрослыми потянулись и юные. Победителями стали: Александр Соколов, Кирилл Михалёв, Михаил Полозов, Илесидиан Тешаев, Богдан Коровин, Азат Карапетян, Владимир Панков, Дмитрий Тарасов. Вторые места заняли: Вадим Бурдейный, Илья Полубоярцев, Максим Козадаев, Сергей Селиверстов. Третьими финишировали: Михаил Мизгулин, Вячеслав Павлов.

Вместе со спортсменами успех разделили и их тренеры Алан Качмазов, Андрей Шишкин, Сергей Фаустов, Денис Денисов.





