Спорт

вчера, 17:17

Сильнейшие липецкие бойцы повели за собой молодежь (ФОТО)

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Сильнейшие липецкие бойцы повели за собой молодежь (ФОТО)

Наши единоборцы всех возрастов отлично выступили в Тамбове.

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Липецкие спортсмены великолепно выступили в Тамбове на Фестивале боевых искусств, в рамках которого прошел турнир по рукопашному бою.

На счету наших земляков оказались 9 «золотых», 4 «серебряных» и 2 «бронзовые» медали.

Особенно отличились наши взрослые спортсмены: победитель первенства Европы по панкратиону Максим Бочарников (тренер Игорь Воротынцев) и мастер спорта по боксу, участник соревнований по смешанным единоборствам Андрей Челбаев (тренер Алексей Воробьев). На видео один из боев Максима (с красным поясом)

Титулованные бойцы подали достойный пример молодежи, выиграв все свои поединки и поднявшись на верхние ступени пьедестала почета в своих весовых категориях.

За взрослыми потянулись и юные. Победителями стали: Александр Соколов, Кирилл Михалёв, Михаил Полозов, Илесидиан Тешаев, Богдан Коровин, Азат Карапетян, Владимир Панков, Дмитрий Тарасов. Вторые места заняли: Вадим Бурдейный, Илья Полубоярцев, Максим Козадаев, Сергей Селиверстов. Третьими финишировали: Михаил Мизгулин, Вячеслав Павлов.

Вместе со спортсменами успех разделили и их тренеры Алан Качмазов, Андрей Шишкин, Сергей Фаустов, Денис Денисов.

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Комментарии (3)

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Сэм

вчера, 22:25
А чё Андрюха мастера сделал?
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Петров

вчера, 21:54
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Веня

вчера, 20:19
Грамота.ру, )))...ну прости их
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